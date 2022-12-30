記柏林圍牆倒下前 回應當下 藍奕邦靠信念面對艱難時刻

柏林圍牆倒下的晚上，因東德政令失誤，東德人誤會放寬旅遊限制為即時開放邊境，大批東德民衆湧到邊境前往西德。東德邊防軍無法應對大量人潮，柏林圍牆形同虛設，如同倒下。33年後的同一天，藍奕邦發布新歌《圍牆倒下前》。

《圍牆倒下前》看生離死別

《圍牆倒下前》早於20多年前寫下，當時藍奕邦在美國佐治城大學（Georgetown University）修讀文化及政治（International Culture and Politics），他閱讀到柏林圍牆的種種野史、影像、電影、書籍，最深刻看到一些捕捉生離死別的相片：「我記得讀柏林圍牆這一段歷史時，我會看到好多相。其實柏林圍牆最初是鐵絲網來的，它在很短時間內將東德、西德隔開。有很多分散的親人，他們跨過帶刺的鐵絲網，去觸碰另一端的親人。」《圍牆倒下前》一直藏於腦際，從未發布。

「我真的沒有打算出這一隻歌，沒有想過。真的好像這首歌在我腦裏說『嗨，係時候出我喇』。」藍奕邦說。今天的《圍牆倒下前》與20多年前沒多大分別，旋律九成半相同，只稍作修飾；歌名和不少關鍵歌詞也早已存在。「《圍牆倒下前》這個歌名，當時一寫這首歌就已經定了。還有好多keywords，譬如『你要小心着涼』或者『我會不息自強』，尤其是4個字『伏於窗前』，因為我記得我當時寫這一首歌的畫面是一個人好掛住一個人，伏於窗前望天思念一個人。」

多年後重新審視這一首歌，藍奕邦發覺想法和感受亦改變不少。「這是一首我未讀完書時寫的歌，一個沒有社會經驗的學生去寫一個歷史故事，整件事是好浪漫地在唱一個虛構故事。當你步入社會，你工作過，你經歷過真的生離死別。再到最近這幾年，你望見這個地方發生那麼多事情；或者近1年，大家都有好多朋友移民。」今年，他更有一個親密朋友移民，到埗一個月後才告知，「這麼近那麼遠的距離，不是一個古仔來的，它是現實」。

「不信任」無形分隔港人

如果柏林圍牆是一道有形的牆分隔德國人，那麼藍奕邦認為「不信任」就是那道無形的牆分隔香港人。「人與人之間的不信任，到底你企我那邊，還是你企在光譜裏的另一邊呢？或者我應不應該對你講一些說話，而我不需要擔心有什麼後果。我覺得現在就是有好多不信任，令好多人與人之間的關係起變化。好多人選擇不在香港住，就是對這一個地方不信任，或者對這一個地方的人不信任。」然而柏林圍牆也告訴我們，很多事是意想不到。柏林圍牆倒下之前，沒有人想過會發生，更沒有人想過會因為一個政令失誤而發生。藍奕邦從中得出一個結論：「縱使有多絕望也好，都要抱有希望，就是你不知道忽然電光火石之間，以為不會發生的事會發生。」

《圍牆倒下前》是20多年前的作品，藍奕邦笑言20年前、10年前的他未必唱得出或創作出近一兩年的作品。「我其實有少少會覺得慚愧，我覺得我不是叻去寫歌，只不過我得到一條天線去download不知哪裏給我的東西。」20年前的他剛剛入行，渴望證明自己的才華，在SARS前寫了一首《身體健康》，本打算讓人每次慶賀都會在卡拉OK點這首歌。豈料SARS爆發後，成為當時日日都會聽到的祝福打氣歌，「所以我會告訴20年前的藍奕邦，你寫到一隻歌不是你叻，是這個天somehow安排你去做了這件事」。10年前的藍奕邦總是覺得自己不夠叻，只懂不斷追逐，甚至跟唱片公司高層妄言「我嚟緊想進身大師級」。所以藍奕邦語重心長跟10年前的自己說：「其實你不用那麼叻，因為好多你以為你好想追求那些叻的東西，其實不關你的事。你的經歷怎樣去打磨你，這些才是最寶貴的。」

修讀政治系 了解世界大事

早一段時間，藍奕邦正正經歷人生低潮，身體出現問題。即使身體如何摧殘他的意志，他只想求生存，因此出了一首新歌《生》，「但不知為什麼當時我做《生》的情緒，套入現在這個社會的掙扎求存，又好似是平衡喎」。另一首新歌《醫生我無病》本想回應一班看他的醫生，「但原來套回這一個社會裏面，當我們每一日都要聽好多博士啊、教授啊、官啊，講好多不同的事，我自身和整個社會的氛圍那個憤怒是相同的」。《圍牆倒下前》講述儘管此刻未能相遇，但仍要好好過活，「亦都估不到我放回20多年後，這件事還是成立的」。雖然未必每一首歌都直接記錄歷史的痕迹，也許只是抒發創作者當下情緒，縱使所面對的艱難未必一樣，但當中情緒或許也能共感。流行曲要與時代的氛圍匹配，一首20多年前的新歌也能回應時代。

從前社會滿足於流行曲只講小情小愛，未覺有需要思考生活；現在肉隨砧板上，社會氛圍迫使不得不思考生活。記者問他寧願選擇從前還是現在的流行曲風氣？他貫徹《圍牆倒下前》的信念，直言兩樣都不好：「為什麼不可以有一個時間是，社會是好的、沒事的，同樣地，人們都會有追求呢？可能下一個時間就會是這樣，這個將來不知道幾時發生。為什麼不可以同時間這個世界是和平的、沒事的，而大家都是聰明的？世界和平不是一個給你愚蠢（地生活）的藉口來的。」《圍牆倒下前》和舊歌《六月》都是取材自歷史，而藍奕邦認為歷史是我們生活的一部分，「好多時創作靈感是來自生活，我覺得如果你一味專注你的藝術，但沒有了你的生活，其實你沒有取材」。當時他並不是特別喜歡政治而遠赴美國修讀，而是覺得讀政治系讓他知道這個世界發生什麼事，因為眼界源自於知識水平和社會經驗。生活就是為了和世界連繫，用歌向世界表達自己的信息或情緒。

藝術記錄當刻情緒

但他也承認流行歌的本質是提供娛樂，「我聽一首歌可以令我有慰藉，或者得到一個3、4分鐘的空間去開心又好、喊又好，其實它本身有這樣的功能在這裏」。填詞人梁栢堅告訴他，這個時候需要好多娛樂大衆的人，在艱難時刻讓大家歡樂；但也需要選擇做多一層——記錄時代的人。官方紀錄或歷史文獻基於本身特質，只能客觀地、毫無情緒地記錄一個年代，而一個時代的情感可能依靠藝術記錄下來，諸如電影、音樂、攝影，「可能我們的職責在這個時間就是這樣」。「你估不到一首歌的下場會怎樣，我20幾年前寫，沒有想過20幾年後會出這一首歌，當時只不過記錄了柏林圍牆這件事而已。但是我現在攞這首歌出來，就是記錄現在發生的事。」藍奕邦笑言，這一首歌可能沒有太多人識，在歌海裏被掩沒了。「但可能20年後大家回望，哎，2022年藍奕邦出過一首歌，叫做《圍牆倒下前》，記錄了一個城市的氛圍。」

他也不奢望幾首新歌街知巷問，但求需要那些歌的人會聽到：「如果你聽到譬如《圍牆倒下前》，之前《生》、《醫生我無病》、《竇》這些，你會會心微笑，或者你覺得『啊，有藍奕邦明白我』等等呢，那麼我多謝你們。」除了一系列新歌作為2023的新年禮物，他還送一句未發布新歌的歌詞「I choose to believe」給大家：「縱使幾差、幾壞，你都要有信念，因為當你沒有信念，其實……你就玩完喇。根本你不能選擇沒有信念，因為人始終要相信會有更好的事情發生，才有動力生活下去。」

「縱使有幾唔相信都好，都要相信。」

■《圍牆倒下前》

網址：bit.ly/3Yw37C8

文：嚴嘉栢

場地提供：文房．Pen House

藍奕邦妝髮：Kaho Cheng@kahocheng_upton

編輯：朱建勳

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