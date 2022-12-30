家有體溫小偷 如住冷宮

天寒地凍的日子，學懂「熱身」和「暖屋」，從內到外做好準備，就毋懼寒流，暖烘烘過冬。

4大失溫位 香港室內特別凍？

一年總有幾日氣溫跌至10℃，窩在家中，關起門窗阻擋呼呼北風，理應最為溫暖，為何離開被窩立即瑟瑟發抖？寒意從牆壁、地板四面八方沁入心脾，寒冷感覺絲毫不遜於室外！曾在英國居住多年的香港理工大學應用物理學系副教授曾遠康也認同「香港室內確是較冷」，到底寒氣從何而來？原來有4大失溫位。

1.牆壁偷體溫

建築物的石屎牆身雖然可將冷空氣隔絕在室外，但同一時間亦吸走了人體的熱力。曾遠康以輻射冷卻效應解釋，指出熱力會透過輻射（radiation）從較高溫度一方傳到較低一方。人體正常體溫約36℃至37.5℃，而當牆壁表面溫度只有10℃至20℃，兩者出現溫差，人體的熱力就會經輻射被牆壁吸走，「特別寒冷的日子，牆壁比平日取去更多熱力，身體未調節得到，就會覺得尤其寒冷」。

2.冷風大吹

「如果經常被風吹到發發聲」，即受風寒效應（wind chill effect）影響，天氣寒冷加上冷風不斷吹過，都會加速牆身變冷。

3.窗戶漏風

曾遠康指英國房子在設計時會考慮保溫功能，窗戶採用雙層玻璃，中間空氣層，就如羽絨一樣隔絕空氣，減慢熱力流失，「而香港房屋設計是要散熱，非保溫，沒保溫層、沒雙層玻璃，所以尤其寒冷」。而一些仍裝有鐵窗的舊式公屋，「即使關上後仍會有空隙，無法密封，不斷有冷空氣進入室內，都會比較寒冷」。

4.地板偷體溫

「另一個頗大寒冷原因，是香港人不習慣穿襪子或厚拖鞋。」曾遠康解釋，不止牆壁，地板都會吸去人體熱力，尤其是瓷磚、大理石等地面，當穿薄身或塑膠拖鞋，腳板接近地面，會使人體溫度散失較快。他建議家中穿棉或布製厚底拖鞋，或穿襪子，保暖效果較佳。

【暖屋法寶】

溫暖的家 一「爐」永逸

「香港並非長時間寒冷，只是持續數天，很多人不會特別添置（保暖用品）。」但曾遠康指不可忽視低溫帶來的健康風險，建議長者尤其獨居人士，如負擔得到應添置一部暖爐。

市面上暖爐款式眾多，消委會過去曾多次檢視暖爐表現，選購前不妨參考消委會和香港專業教育學院（IVE）青衣院校工程系講師何建勳的意見！

暖風機 「熱敏電阻」防過熱

內置風扇吹出暖氣，可快速取暖，機身較輕。

暖風機發熱器分為2款，傳統發熱器由發熱線捲成，加上風扇吹出暖風；近年較多採用陶瓷式發熱器，由多層發熱線和陶瓷片組成，一般配有俗稱熱敏電阻的正溫度系數（positive temperature coefficient）元件，當溫度過高，電阻增大，會減低電流，可保護發熱器免於過熱。

輻射式暖爐 發熱範圍窄

以發熱管或發熱線發熱，內置反射鏡將光熱集中，如太陽般將熱力向四周輻射，近年以遠紅外線暖爐最為常見。發熱範圍較窄，需處於暖爐正面才能感受到暖意，愈近機身愈溫暖。

電暖氈 預熱被窩 睡前關電源

凍冰冰的被窩讓人難以入睡，貼身供暖的電暖氈是不少人的冬日良伴。何建勳提醒，電暖氈內藏發熱線，萬一氈上有破口，或清洗後沒有妥善安裝，都可能漏電，尤其睡着後處於無意識狀態，未必留意到異樣。「建議睡前先用電暖氈預熱被窩，上牀時關掉電源」。電熱氈貼身使用，有人會拆出來清洗，「可免則免，即使產品容許清洗，但生產商未必列明洗多少次後會破損，建議用濕毛巾拭抹表面，或用清潔噴霧簡單清潔」，用的時候亦需確認電暖氈乾爽沒有水氣。

浴室寶 須留意防水級別

一般暖爐不防水，應遠離潮濕、有水的地方。想在溫暖環境下沐浴，可考慮浴室寶，當中分為窗口式和天花式。窗口式安裝在抽氣扇位置，天花式需有假天花遮掩通風喉管，安裝雖不及窗口式方便，但暖風吹送距離較短，保暖效果更明顯。

如果預算有限，想一部電暖裝置全屋適用，就要留意其防水保護級別（IP）。浴室用至少需達防滴（IPX1）要求，並放在洗手盆和浴缸伸手不能觸及的距離；如果地方狹窄，裝置只能放近洗手盆和浴缸伸手可及位置，則需達防濺（IPX4）或更高等級。

充油式暖爐 散熱均勻穩定

發熱管加熱機內化學油，熱力在百葉管內流動，散發熱力，部分內置風扇，加快將暖風送出。好處是爐身溫度及散熱較均勻和穩定，相較其他暖爐沒那麼乾燥，而且機身一體化，異物（如紙張）不易進入機身釀成火災。不過發熱需時，需先將油加熱，無法即開即暖；且機身較大較重，不便搬移到屋內不同地方使用；加上機面較熱，或構成危險。

對流式暖爐 熱空氣循環

將冷空氣抽入，透過發熱器加熱釋出暖風，熱空氣與周遭冷空氣形成對流，熱空氣往上升，慢慢循環至整個空間，加熱速度相對緩慢。

【暖屋貼士】

封門窗罅不如開暖爐

有人建議封住門窗縫隙有助保暖，曾遠康指，家中需要熱力來源（heat source）如暖爐提供熱力，否則封縫實際幫助不大。「有人說笑house warming，請一大群人來家中，的確會更暖，因為每一個人就等於逾30℃的『暖爐』！」相比起獨居，身心都會更暖和。

用暖爐6招 加對流扇全屋溫暖

˙如想令暖流均勻傳遍整個空間，可以在暖爐附近放對流風扇或加裝風扇燈，加強屋內對流效果

˙放在經常活動空間，如電腦枱前、梳化旁，並且盡量放近自己；曾遠康指：「在最寒冷那幾天，躲入睡房並開暖爐，一部細小暖爐已經夠暖。」

˙暖爐耗電量高，應避免與其他同樣高耗電量電器如冷氣機、風筒、蒸焗爐、焗爐、氣炸鍋等共用同一插座，並應使用獨立電掣

˙暖爐應遠離易燃物品（如噴髮膠、紙張、窗簾等），一隻手臂範圍內不應放置其他物件，預留足夠散熱空間

˙入睡前可將溫度調低，過熱使人不適

˙暖爐熱力會令室內濕度降低，應注意皮膚保濕

資料來源：消委會、曾遠康、何建勳

文：張淑媚、李欣敏

圖：AlexLMX、bee32、Bet_Noire、popovaphoto、Shkliarov@iStockphoto

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

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