star chic：韓國女團新星NewJeans 少女打扮襯托貴氣手袋

韓國女團的衣服造型、妝容都以高度精緻著稱，往往掀起「世界級旋風」。打着「BTS師妹」旗號的新女團NewJeans，更是甫出道就獲得不少注目，隊中成員均具備美貌、迷人聲線、出色舞技，亦因為平均年齡僅16歲而引起熱議。團名NewJeans讓人想起衣櫥中永遠流行的fashion item，亦寓意像新的牛仔褲一樣怎麼穿都不會膩，當中亦具有New Genes的意思，代表新一代流行音樂的團體，難怪被傳媒視為「最強的00後新世代女團」。

甫出道獲品牌爭相合作

近年時尚界都着眼於新世代市場，很自然會對NewJeans「虎視眈眈」。她們才出道不久，不少粉絲認為最具潛質的成員Hanni，已憑着獨特的外表獲得Gucci青睞，獲任命為品牌大使；而另一成員Haerin亦因為每次現身公開場合均穿上Dior服飾，而傳出被品牌簽下合作的消息。早前，當她出訪日本參加2022 MAMA頒獎禮時，便在機場被拍下穿上Dior Denim Couture牛仔褲配搭Dior Boy黑白色loafers，再手拿Lady D-Lite花卉刺繡手袋，一身airport chic造型（主圖），看起來時尚悠閒，亦相當奢華。

中性造型 塑造懷舊復古氣息

Haerin手上的Lady D-Lite花卉刺繡手袋索價$37,000，出自品牌Lady Dior手袋系列。袋身綴以全幅Dior Jardin Botanique圖案，細緻的造工圖案，一看便知是出自超級品牌的貴價貨色。年僅16歲的Haerin，手上拿着一款「貴婦袋」現身，很容易會被誤會「拿了媽媽的手袋」，不過她卻懂得透過少女打扮，來平衡這款手袋的貴氣，避免造型顯得「早熟」。身穿撞色牛仔褲的她，以衣領飾有毛皮細節的黑色外套配搭，塑造出一股懷舊復古的氣息。至於配飾方面，她以白襪配襯loafer，既為整體增添活潑感，也為造型注入中性有型的元素，感覺剛柔並重而別具個性。留有一頭長金髮的Haerin還佩戴冷帽呼應造型，令造型層次更豐富。●

WHO: Haerin@NewJeans

WHERE: Dior

WARDROBE: 首爾仁川國際機場

查詢：Charles & Keith 3905 1383（又一城店）

Dior 3102 9582（時代廣場店）

Farfetch www.farfetch.com

Matchesfashion www.matchesfashion.com

Sandro 2234 7851（ifc店）

文：劉詩言

編輯：陳淑安

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