the buzz：探索不同維度的可持續 高級工藝結合虛擬時尚美

H&M的Innovation Story創新系列迄今已推出第8季，每次都超出我們對品牌的固有印象，系列非但不是我們見慣H&M的日常服，而是設計前衛和做工繁複的派對服飾，用料和製作均以可持續為大前提。最新推出的創新系列「元宇宙設計故事」，首次嘗試將高級時裝工藝結合虛擬衣櫥，並與來自英國的數位時尚研究學院（Institute of Digital Fashion）聯手設計出數位系列單品。

循環時尚為設計理念

元宇宙的概念於2021年起紅遍全球，各大時尚品牌均虎視眈眈，紛紛押注在這個嶄新概念之上。H&M在這時推出相關的設計，品牌概念設計師Ella Soccorsi表示：「全世界都非常期待元宇宙和虛擬世界帶來的創新機遇，我們的設計團隊也非常期待虛擬時尚帶來的無盡可能。同時我們也希望捕捉自然世界的瑰麗。系列以H&M堅持的循環時尚為理念設計而成，帶來視覺與觸感上的震撼之美。」她補充：「其實我們很多人，會發現自己日常生活早已沉浸在手機中。想到我們可以在元宇宙這個虛擬維度創造超乎現實的美麗服裝，就感到非常興奮。與此同時我們也想喚起人們重新愛上物質世界的美麗，因此設計從地球衛星圖片、顯微鏡下的細胞與艷麗野花取得靈感，製作亦專注於服裝的觸感。我們希望在系列中實現一種平衡，就是令人難以置信的高貴、觸覺的服裝，但也有一種突破時尚界限的虛擬宇宙美學。」

雖然元宇宙概念的熱潮最近有所冷卻，但總算趨向平穩和成熟的方向發展，數位時尚研究學院聯合的創始人Leanne Elliott Young和Cattytay，就認為系列的虛擬部分雖然不能真實穿著，卻為時尚帶來另一種意義。他們表示：「創新系列『元宇宙設計故事』的虛擬服裝，突破現實世界已知的時尚邊界和物理限制，擁抱純粹的創意。這些虛擬服裝適合每一個人，它們打破了季節、性別和現實的邊際，幫助我們從地球的角度思考可持續時尚的未來。」

系列注入刺繡 誇張廓形

回到可供實際穿著的系列，今季H&M特別邀請Ibrahim Kamara為創意顧問，他不但是時尚雜誌Dazed的總編輯，自設計師Virgil Abloh離世後更兼任為潮牌Off-White的創意總監，可算是時尚界的後起之秀。在Innovation Story創新系列中，他貫徹其繁複美學的設計風格，把誇張的廓形和刺繡注入系列，例如一款露肩晚裝裙，以束腰設計和精緻的荷葉邊薄紗塑造蓬鬆的誇張造型，系列男裝的黑色串珠外套則以寬鬆剪裁突顯隨性，呈現配合元宇宙主題的cyberpunk和未來主義風格。

雖然以相宜的價錢就能購得令人矚目的派對裝束，但每季Innovation Story創新系列令人最關心的，還是當季有沒有嶄新的可持續物料和製作工序，尤其外界依然有相當多人懷疑這是否H&M的greenwashing行為。Ella Soccorsi為此講解今個系列所用的環保物料：「系列中使用一項創新技術，令物料可作閉合循環，意即新面料完全由回收服裝和紡織品中創造出來。這些回收物料是從我們的服裝收集計劃所得，其中包括顧客存放在H&M門店的回收舊衣。我們亦很高興使用了100%由塑料瓶廢料製成的再生聚酯亮片，這是我們花了多年時間努力的成果，2015年我們還只能用上30%的再生聚酯亮片，現在已達到100%。」她指出：「還有一些創新物料，例如是從海洋回收聚酯塑料瓶而成的物料REPREVE Our Ocean，我們將其用於製作人造皮草，以及名為Naia Renew纖維素紗線，這是一種由可持續來源的木漿和回收廢塑料製成的創新纖維，我們將其用於西裝和褲子上。」

創造「零浪費」連身裙

品牌創意顧問Ann-Sofie Johansson補充：「這一季我們還使用了H&M的一個新工具——The Circulator，這是一個幫助設計師做出更多循環決策的程式，例如工具可能會建議對特定服裝用上數碼印刷而非絲網印刷。我們希望將The Circulator提供給同業使用。」她續稱：「今季設計團隊亦創造了一件『零浪費』的連身裙，我們的裁版師為此工作了數周，改進設計，避免生產過程中產生紡織廢棄物。」●

查詢：H&M 2337 3400 （銅鑼灣店）

文：溫兆明

編輯：陳淑安

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