蘇格蘭在地工藝創意 提升品酒體驗 如果設計的語言是威士忌

蘇格蘭除了以景色及威士忌聞名於世，其實亦有不少設計工匠（designer-maker），講求手與腦的創意結合，Mortlach的歷史亦與這種設計工匠精神相合。1823年《消費稅法案》（Excise Act of 1823）通過，James Findlater在當時創立了以所在地為名的威士忌品牌，是Dufftown首個合法威士忌釀造廠，比鄰近的Glenfiddich更早。其後廠房不斷易手，落入本是工程師的George Cowie。原本任職醫生、曾到香港行醫的兒子Dr Alexander Mitchell Cowie因父親離世繼承了品牌，並找來名釀酒廠建築師Charles Doig重整廠房，將原有3個蒸餾器增至6個，在1897年正式用上他創立的品牌簽名式2.81蒸餾法，為威士忌帶來剛烈的肉感（meaty）口味，有別於普遍的二次或三次蒸餾。這種與別不同的精神，成為品牌活化的基礎。

以設計活化小眾威士忌品牌

後來Alexander退休，品牌售予John Walker & Sons，其出品成為Johnnie Walker混合威士忌的重要成分，亦是美國百貨公司Macy's的house whisky。在過後多年，對大眾而言Mortlach是混合威士忌的重要成分，但其實不少獨立裝瓶商如Gordon & MacPhail或Hunter Laing等也有作小量發售。到2014年，母公司Diageo決定活化這個較為小眾口味的品牌，推出M形樽底設計的Rare Old、Special Strength、25-year-old Crystal Decanter及18-year-old，透過設計帶起品牌。

近年不少品牌以設計或藝術作為巿場策略活化品牌，Mortlach感覺更貼合這種策略，因為威士忌製作過程中講求設計與手藝結合的2.81蒸餾法。早前品牌找來設計策展人及前設計編輯Hugo MacDonald組團安排Scotland by Design之旅，到訪蘇格蘭多個設計工匠空間，透過當地設計強化品牌與設計工匠之間的連繫。首站Bard便是他的自家設計藝廊，以展示設計工匠蘇格蘭為主。其後到訪當地的設計工匠中心Custom Lane，到訪活化這個地段的建築工作室Studio GRAS。土生土長的Hugo MacDonald分享蘇格蘭設計工匠作品特質︰「粗獷工藝及設計傳統於我而言極具吸引力，配合靈活素材及耐用特點，該是蘇格蘭設計的工藝特色，予人一種安心感。我們大都就地取材，以手藝製作出粗中有細的實木家具、羊毛外套、厚實陶器及精巧柳編家品，可以在惡劣環境及天氣下反覆使用，代代相傳，有別於其他以精緻為本的設計文化，歌頌堅韌的獨特之處，集創意與需求、工藝與工業一身。」

粗中有細 蘇格蘭設計工藝特色

這種蘇格蘭設計工匠作品特質，與Mortlach粗中有細的味道相通。Hugo MacDonald續說︰「整個旅程，也依照這個宗旨來安排，除了本地設計工匠外，我們亦展示製桶和蒸餾銅器廠這些行內必須的支援工藝行業，呈現當中的演化及傳統。Craft不單是名詞亦是動詞，它是一種以知識為基礎的實踐，既涉及知識的保存和傳播，也涉及知識的發展。威士忌也是如此。雖然配方或工藝會隨社會、環境和技術變化而不斷受到影響，但亦需要小心保護和保存，以確保品牌與蘇格蘭設計工藝能貫徹始終。」

2023年是品牌的200周年紀念，為進一步走出純粹作為混合威士忌成分的影子，Mortlach By Design是其中一個重點企劃。同行品牌大使Ewan Morgan認為，蘇格蘭設計工匠精神與品牌本質相合。「這個Scotland by Design之旅，在不同層面上別具重要，讓人了解不為大眾認識的Mortlach蒸餾廠是其一。品牌別具歷史，出產威士忌亦屬高質，但只為知音熟悉。另一方面，這個品牌的轉捩點來自工程師及醫生，藉他們的創意研發與別不同的蒸餾法。在2.81蒸餾法誕生前，所有威士忌的蒸餾方法大都相同。即使是今時今日，2.81蒸餾法仍然別具一格。品牌基本上將3種不同蒸餾方式合而為一，為成品帶來複雜的3種層次，加上多種酒桶的化學作用，大大提升威士忌的複雜味道。」

Ewan Morgan認為設計講求目標，Mortlach獨特釀酒方式背後的創意精神與設計如出一轍。「參與設計跨界合作的設計師及工匠等參與人員，都在事前參訪蒸餾廠，帶出點滴背後的熱情及品牌特質之餘，亦兼具設計師本身的個人感覺。其實設計背後，最重要的是人性化。相比起母公司旗下其他品牌，Mortlach的蒸餾法較為偏鋒，在創意上有較大的自由及趣味。人人都喜愛偏鋒一點的東西，品牌本身因為Macy's而深入民心，注入設計的品牌策略能喚醒其獨特之處。」

文：Dawn Hung

編輯：陳淑安

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