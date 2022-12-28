越野車款：狂牛大膽實驗 破格越野超跑

被車迷戲稱為「狂牛」的林寶堅尼，為本屬超跑形態的Huracán加入越野設備及改動規格，例如將車身離地距提升44mm，車身底部加入保護裝置以應付野外疾馳，配備能夠應對低抓地力路况的越野賽車胎等。

經過一系列針對提升後，Huracán Sterrato在能夠輸出610匹馬力及560Nm扭力的V10引擎驅動下，只需3.4秒便可在「輕越野」路段由靜止加速至100km/h，極速亦可達到260km/h，突破越野車的性能極限。廠方早前在卡塔爾首都多哈首度展出此部獨特的越野超跑（明顯以中東、非洲等地的富豪為推廣目標），初步計劃只會製作及發售1499部，預計2023年2月正式投產。

文：莊達民