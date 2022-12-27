感講你知：善意溝通家長日

佳音就讀於基督教聖約教會堅樂第二小學，是本學年17間感講伙伴學校之一。在蕭婷校長領導下，教職員團隊與我們團隊於11月合辦了第二次「善意溝通家長日」，形式跟普遍的家長日很不同，不只是讓家長和教師洽談小朋友的學習情况，而是給予學生、家長、教師各5分鐘，輪流分享感受、需要，其間各方都不可打斷發言者。佳音是個健談的女生，在家長日有機會暢所欲言，本應十分期待，怎料她一開始卻很抗拒，生怕只會「嘥口水」：「家長日前媽咪好惜我，但無聆聽我，我驚我講完佢都唔會聽。」

因着教師在社交情緒教育課的開解和鼓勵，加上家長日「不可打斷發言」的規則，讓佳音漸漸鼓起勇氣嘗試。跟其他學生一樣，佳音在教師引導下，事先預備了各一件「感謝」和「擔心」的事。回想起家長日的分享，原本神態自若的佳音，眼眶一下子就紅了：「我同媽媽講，好多謝佢細心照顧，一直睇我做佢最珍貴嘅人，經常輔導我做功課，有時佢都壓住自己脾氣，處理好心情先教我。」說到這裏，佳音已經不禁潸然淚下，她一邊拿着紙巾抹乾眼淚，一邊沉着氣繼續分享：「我𠵱家大個咗，希望佢唔好再當我係小朋友咁，做咩都要指揮我，我會知道下一步點樣做，同埋對我唔好太嚴厲，佢對我嚴厲嗰時，我心入面就有陰影，會再減少同佢嘅溝通。」

另一邊廂，媽媽也緩緩道出當時聽畢女兒真心話的回應：「我覺得好驚喜、溫暖同感動，佢好勇敢，講出心入面嘅說話，以前佢唔會講呢啲嘢。有時候小朋友驚爸爸媽媽所以唔敢講，但小朋友其實都有壓力嘅，要做功課，我都冇咩時間陪伴佢。後尾我都有同佢道歉，話：『媽咪都有錯，希望你……原諒媽媽，有時候媽媽都有啲做得唔好，傷咗你嘅心。』」聽到媽媽的道歉，佳音也放下心頭大石：「可以同媽咪講呢件事，我覺得好滿足！」

先處理心情 再處理事情

在這次「善意溝通家長日」，我們為學生、家長、教師提供了一個平等、安全的溝通空間。學生能藉此學習向父母真誠表達感受，父母亦能從教師的評語以外，更全面聆聽、理解女兒的情况。藉着分享彼此的感受和需要，先處理心情、再處理事情，如佳音母女般再一次連結、同理彼此。我們希望日後與更多學校合作，透過「善意溝通家長日」，讓更多親子體驗善意溝通，從而建立更真誠的關係。我們也鼓勵各位家長嘗試多聆聽子女，不打斷他們的發言，相信有助促進親子溝通！

觀賞更多「善意溝通家長日」的故事：www.youtube.com/@justfeel4661

文：李楚倩（JUST FEEL 感講項目主任）

註冊非牟利機構「JUST FEEL感講」的願景，是轉化學校和家庭的溝通文化，透過支援教育工作者和家長，攜手共創同理心校園和家庭文化，提升孩子的身心靈健康。

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[Happy PaMa 教得樂 第429期]