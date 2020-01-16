教大GPS：聖誕當然要慶祝？

曾經有教師看到非華語女生手上的henna彩繪圖案，告訴女生：「上學的時候，不可以畫這個。」女生不諳粵語，只有唯唯諾諾回應。第二天，女生回校，手上的彩繪仍在。教師很生氣，責備說：「你明天一定要洗掉這個！」最後，女生當然不能洗去彩繪，原因是：首先，當時大概是伊斯蘭教的開齋節，在這愉快的節日，女生都喜歡在手上畫上彩繪；更重要的是，畫上的彩繪無法洗掉，需要一兩星期才自然退卻。如果教師有畫過彩繪的經驗，女生就或許不會因為洗不去彩繪，而無故受責。

也有教師因為班中的非華語幼兒體味很重，其他華語幼兒不願接近，就建議其家長：「在上課的日子，不要給子女吃咖喱一類太過辛辣的食物。」讀者可以想像，如果你的小朋友在外國，很喜歡吃皮蛋，其他人卻覺得很惡心，還建議他「學期中不要吃皮蛋」，你的小朋友有什麼感受？若是教師多欣賞不同的飲食文化，這件事其實是個教導華語幼兒的好機會，學會飲食習慣因文化而不同。

另一例子是包上頭巾的錫克教幼兒。平時，當教師看到可愛的幼兒時，往往會摸摸他的頭，表示親暱。然而，錫克教徒頭上的頭巾卻是神聖的，是教徒尊敬的導師古魯（guru）賜予的信物，其他人不適合觸摸。教師若對錫克教有所理解，就不會隨意觸碰幼兒的頭巾。

錫克教徒頭巾勿亂摸

此外，教師或許以為，聖誕節是普天同慶的節日，慶祝是理所當然的事。然而，有部分非華語家長，由於篤信自己的宗教，並不慶祝聖誕節。曾經有非華語家長告訴教師：「聖誕節活動可以參加，不過老師不用解釋究竟在做什麼，小朋友一起玩就行。」另有非華語家長知道是聖誕節活動，就乾脆為子女告假。聖誕節有其文化意義，是基督教紀念耶穌降生的日子。然而，不是全世界的國家都信奉基督教，在某些國家，聖誕節根本不是公眾假期。不僅聖誕節，有極少數非華語家長甚至不慶祝生日，不希望子女參加生日會。他們視生日為更接近死亡，生命少了一年，又何必要慶祝？

教師認識多元文化，緊記不是要種族定型，不是所有非華語人士都不慶祝聖誕節。重要的是，教師要有所覺醒，知道自己華人的生活習慣並非唯一標準，要抱持開放態度認識其他文化。隨着經驗的累積，就可更適當地照顧非華語幼兒。

文：林浩昌（香港教育大學幼兒教育學系助理教授）

由香港教育大學教育及人類發展學院的學者輪流執筆，分享對教育研究、政策和議題的所見所感。

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[Happy PaMa 教得樂 第429期]