英倫助鄰：世界盃後遺症

英學校播賽事 師生同樂

這情况當然不是香港獨有，就算在英國不用因時差而捱更抵夜地觀看球賽，但由於足球對英國人極為重要，不少英國人都願意因為觀看世界盃而改變生活及工作規律，而公司或同伴也會尊重。足球的影響不止在成人的世界裏，在兒童的日常更加重要，不少小孩都如戴志偉（大空翼）般視「足球是我最好的朋友」，終日以足球為伴。隨着女子足球的發展日趨成熟，外國社會提倡男女角色平等、不被定形之下，愈來愈多女孩子參與足球運動。

在香港，相信無人會期望學校停止授課，讓學生收睇足球直播。若有學校這樣做，相信會有被投訴之風險！但很多英國學校都會在校直播英格蘭的賽事，師生同樂，一起為國家隊打氣！我女兒的老師亦趁在世界盃期間舉辦活動，讓每個學生都分配一隊世界盃球隊，叫學生為自己所屬的球隊打氣。當然在活動過程中，學習認識該國家的文化特色亦是重點之一呢！

足球校隊按年齡程度分組別

在香港，當世界盃過後，球迷心情低落可能在所難免。但在英國，頂級組別的足球賽事立即就會重開，無縫緊接，基本上全年無休。小朋友踢波亦無分季節，就算現在冬天，只要天氣稍為許可，我家的鄰居孩子們也會走在街邊踢球。在學校裏，足球貴為最受歡迎的運動，自然亦有很多機會參與。在香港要加入校隊，必須經嚴格挑選，一定是校內運動精英才有機會入選；但在英國的中學，原來校隊可以不止一隊，學校可以有A、B、C隊，更可以是按year分隊，變相讓有興趣的學生多了很多機會，並按程度或年齡分組別參與，貫徹了跟學術科目學習一樣，按程度分級，各人有自己的目標，不必劃一標準化。就算不是足球小將，亦可以找到自己的足球場！

文：Eiffel

三個小孩的爸爸，從前在港組織家長組織爭取教育改革；今日出走英倫，繼續關注學校教育，協助香港家長選校入學。

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[Happy PaMa 教得樂 第429期]