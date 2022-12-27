永明的天空：人人世一

2022世界盃決賽或許是近年最精彩的足球決賽，不到最後一秒也不知道結果。當你以為半場大局已定，可以入房瞓覺，你將會失去欣賞絕妙的轉折點，因為下半場末段法國隊好像突然活過來一般追平2比2；又如果你以為加時比賽美斯射成3比2是定局，又錯！因為加時最後兩分鐘，一個「估佢唔到嘅」極刑罰球，演變成雙方要互射12碼即時死亡，最後阿根廷捧走大力神盃！球賽一如人生，跌宕多姿，莫過於此。

美斯放開懷抱 連結球隊

有媒體估計，世界盃決賽法國對阿根廷全球共有37億人共同收看直播賽事，可能是有史以來最多人觀看的世盃決戰。賽後當然社交媒體「洗版」，一齊祝賀美斯「登頂」。無疑，這兩三年來疫情肆虐、經濟惡化；人與人關係不單疏離，而是被迫disconnected……4星期世足比賽的確令人放開懷抱，重新連結。

當下世界，資訊超載，你有從球王身上學到些什麼嗎？

話說有報道指，美斯於今屆比賽一改作風，不單沒有於賽事期間自行加操，反而刻意與年輕隊友打成一片。因此有人說，這似是美斯的阿根廷隊（一笑）。據說阿根廷國家隊於卡塔爾的訓練營氣氛歡樂，美斯與隊友常作燒烤活動，並且一邊烤肉，一邊談天說地，因而成功連結整個球隊，彼此更成為了真正的密友。須知道，BBQ對阿根廷人而言不單是進食行為，而是一如宗教儀式般的重要聚會。這種於比賽時緊，比賽間鬆的一收一放「同行」策略，遠勝於每回賽後不斷檢討賽果，時刻戰兢。始終足球比賽不是一個人踢的足球，隊友團結互補，鬥志方能持續。

與孩子同行 做燈塔做「咕𠱸」

朋友，一如足球賽事，孩子的成長也沒有固定必勝的軌迹，更加沒有「燈神」。成長的過程往往出人意表，總有「估佢唔到嘅」的時候。還有，你不要妄想代替孩子上陣，因為成長是「個人專屬」，而且往往事情過後才知道背後種種原委。父母師長可以做的，就是保持溫柔堅定，與他們同行，有時成為燈塔指路，有時則是「咕𠱸」、「攬枕」，不離不棄，人人「世一」。

「世一」的理解不一定是所謂的世界第一，更佳的詮釋我想是世界「唯一」；因此，你我他皆是「世一」，人人平等。正所謂「無比較無傷害」，留意喔，絕不是鴕鳥般逃避忽視甚至掩耳盜鈴，而是因為大家都獨一無二，根本無法比較。

HappyPaMa的朋友們，你是否以這樣的mindset看待自己和孩子呢？引導他們明白自己、珍而重之把握熱情，讓天賦自由，以舉世無雙的心態去成就自己和孩子吧！2023快到了，但願天涯海角，人人世一！

文：楊永明

資深教育工作者，保良局陳守仁小學前任校長，認為人的發展有無限可能，透過不同的互動體驗與自我追尋，就能找到持續的幸福。

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[Happy PaMa 教得樂 第429期]