好去處：太空漫「游」 巨型滑梯考膽量 玩轉充氣城堡 彈跳迎新年

（註：模特兒因拍攝需要暫除口罩）

新加坡兒童室內遊樂場Kiztopia旗下主打戶外活動的Jumptopia在聖誕及農曆年假期進駐香港黃金海岸酒店廣場，由5座巨型充氣城堡組成的「Jumptopia Holiday Village度假樂園」集超巨型彈跳城堡、充氣彈牀、極速滑梯、障礙挑戰、巨型波波池等各種遊戲元素於一身，爸媽更能陪同孩子一同體驗彈彈跳的樂趣，齊齊放電！

I°N°F°O°

Jumptopia Holiday Village

度假樂園

日期︰即日至2023年1月31日

時間︰上午10:00至下午5:15（每天共6節，每節1小時）

票價︰親子（1名成人及2至12歲小童）$138起/節

地址︰香港黃金海岸酒店廣場

網址︰bit.ly/3Wmi2Nr

查詢︰6675 4384（WhatsApp）

備註︰必須穿著防滑襪，場內亦有防滑襪供購買

文︰顏燕雯

小模特兒：Zachary

[Happy PaMa 教得樂 第429期]