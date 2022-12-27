好去處：太空漫「游」 巨型滑梯考膽量 玩轉充氣城堡 彈跳迎新年

【明報專訊】小朋友精力無窮，放假最好帶他們去跑跑跳跳，玩餐飽！一個可以讓小豆丁瘋狂在裏面蹦蹦跳的戶外充氣城堡嘉年華「Jumptopia Holiday Village度假樂園」已經登陸屯門，正等待爸媽們帶小朋友去跳住玩盡聖誕和新年長假期！
（註：模特兒因拍攝需要暫除口罩）
新加坡兒童室內遊樂場Kiztopia旗下主打戶外活動的Jumptopia在聖誕及農曆年假期進駐香港黃金海岸酒店廣場，由5座巨型充氣城堡組成的「Jumptopia Holiday Village度假樂園」集超巨型彈跳城堡、充氣彈牀、極速滑梯、障礙挑戰、巨型波波池等各種遊戲元素於一身，爸媽更能陪同孩子一同體驗彈彈跳的樂趣，齊齊放電！
I°N°F°O°
Jumptopia Holiday Village
度假樂園
日期︰即日至2023年1月31日
時間︰上午10:00至下午5:15（每天共6節，每節1小時）
票價︰親子（1名成人及2至12歲小童）$138起/節
地址︰香港黃金海岸酒店廣場
查詢︰6675 4384（WhatsApp）
備註︰必須穿著防滑襪，場內亦有防滑襪供購買
文︰顏燕雯
小模特兒：Zachary
[Happy PaMa 教得樂 第429期]