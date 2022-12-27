領養家庭：無懼快樂寶寶患先天性心臟病 天降禮物 領養家庭人生更圓滿

（註：受訪者因拍攝需要暫除口罩）

文︰顏燕雯

Fanny和Patrick 1998年結婚，一直享受自由自在的生活，並不打算生育小孩，但緣分就是這麼神奇，2002年的一次探訪，竟讓他倆成為了Jojo的領養父母，從此組成了快樂的三口之家。

母辭工貼身照料 學用呼吸機

眼前21歲的Jojo外表健康活潑，誰也沒想到她出生時患有先天性心臟病，本身從事文職的Fanny那時在「母親的抉擇」當義工，經常到機構及醫院探望及照顧那些欠缺父母照料的嬰幼兒。

一次醫院探訪，她遇見了躺在牀上的Jojo，「我一走到她牀邊，只見她對我笑，那時我完全不清楚她的背景，只覺得她是一個很開心的小孩子」。那時，Jojo才8個月大，患有先天性心臟病的她要用呼吸機維持正常呼吸，身體多個器官還未完全發展，伴隨有眼球退化、中耳炎、哮喘、睡眠窒息症等問題。Fanny多次探望Jojo，沒有因為她的健康問題而令她卻步，她反而更喜歡這個孩子。「醫院內比她更可愛的小朋友大有人在，但就是不知為何我只想探望她，有時吃午飯後便去醫院，一直待到晚上9時，她睡着了（我）才離開。」看見太太這麼牽掛這個小女孩，丈夫Patrick說：「不如你帶她回來吧！」從那時起他們便決定領養Jojo，Fanny當時更心想：「此刻我若不領養她，便會一生後悔！」

在香港，要領養小孩不是說做便做到，也不像連續劇的戲劇化情節，首先領養父母不能「揀選」被領養的小朋友，需經多重手續、審查和配對才能成事。由於當年Jojo屬特別個案，既未能找到本地領養家庭，也因身體狀况不宜乘搭飛機，難以安排她接受外地家庭領養，所以Fanny夫婦經社會福利署多次家訪、面試，以及參加大大小小工作坊後，二人才成功把Jojo接到家中，正式成為他們的女兒。當時Fanny已辭去工作，但在領養過程中，夫婦二人仍需經過無數考驗，首先醫生多次提醒他們：「你真的要領養她？她有可能活得不久！」就連Patrick的母親也說：「領養不是問題，但為何不找個健康孩子呢？」老人家心裏怕兒媳照顧病童辛苦，但Fanny看到眼前難題，卻毫無畏懼，「我還記得我回答奶奶，就是因為Jojo有病，我才要領養她，其他健康的孩子又怎用我擔心呢」！而在領養審批過程中，他們了解到更多Jojo的背景和病情，明白要照顧她並不容易，可是沒有因而令二人打退堂鼓，當時Patrick更果斷地說：「我們要更加早帶她回家，才可以幫到她。」

Jojo回家時只有16個月大，患有睡眠窒息症，媽媽接她回家前先要到醫院實習如何替她戴上呼吸機，亦明白從此以後都會「無覺好瞓」。每晚她都得守在女兒身旁，定時檢查她的呼吸機是否戴好，當然帶她到醫院覆診也是「家常便飯」。

Patrick應付繁忙工作之餘，每晚6、7時也特地回家看看女兒，而令他驚喜的，是Jojo來到他們家後的變化。「以前我在母親的抉擇探望她時，她不懂走路，是爬得最慢的一個小朋友，但接她回家10多日後，有一晚回家吃飯時，看見她扶着東西慢慢站起來，開始行路，可見她進步不少。」

做多次手術 樂天派女兒愛色彩

Jojo花了4年時間完成了不同的大手術，每次手術前Fanny和Patrick都會很緊張。「有一次手術後，醫生出來跟我們說OK，之後Jojo要到ICU觀察，那時我和丈夫便打算到餐廳吃點東西，轉身一刻，我崩潰大哭，才發現自己內心也積聚了一定的壓力。」Fanny說。後來Jojo因讀寫障礙、言語遲緩、過度活躍症和感覺統合失調等問題，Fanny更要經常帶她到處接受訓練和治療，她甚至因為無法追上學業進度，沒同學願意跟她做朋友。Fanny借助教會的力量替女兒找到朋友，而她和丈夫更因此而成為了基督徒，之後有着更大的力量渡過往後的難關。

雖然Jojo的身體經歷過那麼多痛苦，但她仍然非常樂天，喜歡繪畫的她最愛用多種顏色來做主題，Fanny說看到女兒選的顏色，就覺得她是個開心的小朋友，就如當初第一眼看見她，就認定她是個快樂的小孩。

Jojo個性比較內向，在陌生人前較少說話，但問到她有什麼話跟父母說時，她表示「多謝佢哋照顧我」，更說媽咪（Fanny）是神給她的天使呢。