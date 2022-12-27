韓式燒肉店×美式扒房 大啖靚牛厚粒 魚子醬點睛

中環雲咸街食肆林立，大多數都會在門前掛上搶眼招牌，好讓人容易看見。但最近這裏有間新餐廳反其道而行，門口細小，門旁只有一片灰色牆壁，連當眼的招牌也看不見，低調得要來回走數次才能發現此店。此店原來是新派韓燒扒房JJJ Korean Steakhouse，負責人Calvin Wong表示，香港已有許多傳統韓式燒肉店，因此他就結合韓式燒肉和美式扒房的特色，令韓式燒肉變得更摩登。店內裝潢也一樣摩登，主打紅黑色調，注入水泥、金屬和石春等元素，設有酒吧、酒櫃、乾式熟成櫃及用膳區，更使用日本高級燒肉店的燒烤爐具，採用下吸式排煙，油煙較少。

炒飯向煲仔飯取經 飯焦混牛骨髓

菜單亦走韓美合璧路線，由擁有15年烹調韓國菜經驗的總廚李宗翰（Jeffy）主理，例如肉醬年糕以西式肉醬、韓式年糕和韓式辣醬炒成。牛肉他他則由韓式生牛肉演變而來，沒有一般的牛柳絲和梨絲，改用冰鮮美國頂級封門柳絲，搭配白松露油、巴馬臣（parmesan）芝士碎及日本雞蛋黃拌勻，牛肉柔軟有咬口，蛋黃液使牛肉更順滑。牛肉炒飯則是向港式煲仔飯取經，以牛肉湯炒飯，加上燒西冷、日本炸蒜及青葱，炒飯在鑄鐵鍋煮出飯焦，最後混和焗香的牛骨髓同吃。

美國牛肉味濃 橫城韓牛甘香

作為一間韓燒扒房，食肉獸最關心自然是能夠吃到什麼靚肉？JJJ主打美國牛肉和韓牛，餐廳的母公司宏亞食品是美國肉類出口協會（USMEF）及美國安格斯牛肉協會（Certified Angus Beef）成員，店內只供應美國頂級（USDA Prime grade）牛肉，Calvin說：「美國牛的肉味好濃，通常將表面燒至焦糖化，食外脆內軟的效果。」至於另一主打韓牛，供應橫城韓牛1++最高級別質素，「韓牛很少出口，在香港不算普遍，口感介乎和牛與美國牛之間，肉味濃且甘香」。另有宮城A4級黑毛和牛、西班牙伊比利亞黑毛豬、日本新潟雞髀肉及其他海鮮。

有別於一般燒肉店，這裏的牛肉不切成薄片，Calvin說希望客人的感受像在扒房鋸扒般，入口有大啖肉的感覺，故要求廚師將每件肉切成1吋半厚。大路的肉眼、西冷和牛柳外，也有特別的夏多布里昂（Chateaubriand）、牛頸脊（Denver steak）、封門柳（Hanger steak）。Jeffy亦將美國頂級牛小排肉用秘製醬汁醃24小時，炮製成韓式牛肋骨，充滿醬油香。

燒肉套餐抵食 試勻4款牛肉

客人可單點各款肉類和海鮮，不過燒肉套餐當然更抵食，現時餐廳主打兩個套餐，JJJ Premium Butcher's Cuts套餐（每份$580）提供4款美國頂級牛肉，分別有45日乾式熟成肉眼、牛頸脊、封門柳及韓式牛肋骨。而更高級的JJJ Deluxe Butcher's Cuts（每份$880）同樣有4款牛肉，款式與Premium相若，不同的是乾式熟成肉眼改為橫城韓牛1++肉眼。每個套餐配有雞髀菇、牛脂肪、包飯醬、4小碟韓式泡菜及生菜，足夠2人分量。

牛頸脊富油香 封門柳軟腍

餐廳有專人幫客人燒烤，以大火將肉兩面各燒3分鐘左右，再略燒四邊，當表面呈焦糖色，便放在客人碟上靜置1分鐘，客人可以自行切開吃用。記者試食，牛肉呈三成熟的粉紅色，熟成肉眼肉嫩且味濃；牛頸脊油香四溢；封門柳軟腍，肉味濃郁；韓牛柔軟，愈嚼愈甘甜；韓式牛肋肉醃至完全入味，味道甜美鬆軟。如果覺得不夠喉，大可以追加肉類及配菜，不過Calvin推介更豪的食法，配魚子醬！他說：「其實近年美國的韓式餐廳流行牛扒配魚子醬的新潮吃法，覺得很啱我們的concept，所以也帶來店內。」店內選用Kaviari的魚子醬，分別有Baeri、Oscietre、Kristal和Beluga 4個等級，想食好一點但預算有限，首推Oscietre，魚子帶琥珀色澤，味道層次豐富，微鹹鮮甜即時提升肉味，餘韻帶榛果香，為韓燒帶來另一風味。

■JJJ Korean Steakhouse

地址：中環雲咸街60號中央廣場地下3號舖

查詢：2637 8978

註：另加一

文：陳麗斯

編輯：梁小玲

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