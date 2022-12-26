在家得不到愛 對親密關係缺信心

每個人對長久關係的感覺不同，而這些感覺受很底層的因素，例如自我形象、對人的信任、童年時候父母的關係、自身的焦慮程度等影響。

這些影響往往是無形。如果童年時候父母離異，或父母常常吵架，都可以影響我們對家庭的觀念。家庭是我們第一個建立親密關係的地方。當我們在家庭裏得不到安全感、得不到愛，我們對親密關係便會缺乏信心。這些不安全感可能連我們自己也沒有留意到，但可令我們對伴侶容易產生懷疑和害怕被離棄，繼而對親密關係產生抗拒。當這些底層恐懼沒有被看到、沒有被處理，親密關係容易變得不穩定。

自我形象低落 易懷疑伴侶

如果自我形象低落、缺乏自信，覺得自己不值得被愛，在親密關係中便容易變得惶恐不安，對自己沒信心的同時亦容易對伴侶產生懷疑和妒忌，悲傷和憤怒可以交織在一起。當我們看不到自己內心的不安，反而不斷從伴侶身上尋找安慰，便容易使雙方都感受到壓力，繼而令關係變得不穩定。

婚姻代表着責任、承諾，是跟另外一個人在一起過下半生。若我們對長久關係缺乏信心，自然地，這種責任便會顯得非常沉重，使我們焦慮。若童年時父母沒有好好照顧我們，我們可能會變得十分獨立、自己學會解決問題，但亦因為這種獨立使我們對人沒有信任，覺得世界只有自己可以信賴。這些因素都會使我們對親密關係產生抗拒。

這些底層焦慮只是其中一些例子，每個人的經歷不盡相同，不能盡錄。這些焦慮會影響我們對親密伴侶的相處模式。當焦慮在相處過程中一直累積，到了要面對結婚的時刻便會猶豫，產生焦慮和抑鬱等徵狀。

如果只是對婚禮過程和籌備工夫有壓力，相對容易處理，可以想想把過程簡化、減少出席人數等。不過對這些過程的恐懼亦有可能是底層恐懼的冰山一角。

以上心理問題跟情緒健康互相影響。如果壓力太大便要尋求協助，先處理情緒問題，再找出底層引致恐懼的原因。

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文：何浩賢（精神科專科醫生）