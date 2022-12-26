確診應對：懷孕後期中招 重症風險較高

問：孕婦染疫風險如何？

答：孕婦免疫力較一般人差，感染各種病毒風險較高，包括新冠病毒。香港婦產科學院鼓勵孕婦接種新冠疫苗，學院網站亦提供備孕及懷孕人士接種新冠疫苗的建議，詳盡解釋於懷孕期感染新冠病毒的風險，以及接種新冠疫苗的利弊。雖然新冠病毒經由胎盤傳染給胎兒並不常見，但亦有可能令孕婦出現嚴重症狀及早產的風險。

作為婦產科醫生，我會依照學院指引，為準媽媽解釋接種疫苗的疑慮，令她們有足夠資訊衡量接種的風險與好處。她認為接種疫苗是準媽媽個人選擇，不論接種與否，該決定亦應被尊重。不過無論有否接種疫苗，都應該做好防疫措施，包括戴口罩、勤洗手、避免去人多地方等，減低感染風險。

問：確診孕婦會出現哪些症狀？

答：處於適育年齡的女性，大部分都沒有長期病患，再加上已完成接種新冠疫苗，病徵一般較輕微，如喉嚨痛、輕微發燒（38.5℃或以下）、流鼻水、咳嗽、肌肉痠痛等，甚至沒有症狀。但亦有孕婦會出現較嚴重病徵，如肺炎、氣喘、呼吸困難、胸口痛等。特別是懷孕後期（即5個月或以上）才感染，較大可能有嚴重症狀或併發症，甚至需進入深切治療部（ICU），或者需要使用呼吸機。對胎兒構成的風險更大，增加早產風險。

呼吸難、心口痛、胎動少 即睇急症

問：確診後，孕婦下一步要怎樣？

答：視乎症狀而定。如果症狀較輕微，例如有喉嚨痛、輕微發燒（38.5℃或以下）、肌肉痠痛、流鼻水、咳嗽等，可以透過醫管局的流動應用程式「HA Go」，查詢並預約新冠指定診所求醫，這些診所專注處理輕微感染症狀的新冠病人。

但如果出現嚴重症狀，例如神志不清、氣喘、呼吸困難、心口痛、使用退燒藥後仍持續兩天發熱（超過38.5℃）、胎動減少（對於超過24周的孕婦）等，就要立即前往公立醫院急症室求診，盡快接受適切治療。

不會用抗病毒新藥

問：居家隔離期間，確診孕婦怎樣監測自己的病徵？

答：醫生會為孕婦處方藥物紓緩症狀，例如處方撲熱息痛（paracetamol）及馬來酸氯苯那敏（chlorphenamine maleate）來紓緩發燒和流鼻水，以及喉糖、止咳藥等。至於現時用來治療新冠的抗病毒藥物、抗體治療，則不會應用在孕婦身上，畢竟這些新藥使用在孕婦方面的數據不多。平時孕婦應每天記錄呼吸、心跳、體溫，以及胎動，若有任何異樣，應盡快聯絡醫生。

問：確診孕婦應否如期做產檢？

答：確診後，孕婦應立即聯繫其主診的婦產科醫生，以便醫生因應其身體狀况，作出專業建議。一般而言，如過往檢查結果屬低風險懷孕，主診醫生有可能建議推遲產檢，以減低確診患者感染其他人的風險。若懷孕屬於後期，或懷孕風險較高，醫生可能安排於隔離房間做產檢。