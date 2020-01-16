中醫懷孕期間染疫 按穴DIY湯水「自救」

孕婦不幸確診，病毒會否影響胎兒？隔離期間應否如期產檢？可否服用中成藥或抗病毒藥物？請來中西醫一同解答。

今年初，註冊中醫黃晶晶繼丈夫發燒並確診後，翌日亦發燒，快速抗原測試結果呈陽性。當時她懷孕12周，但遲遲未獲安排送院，一直居家隔離等候。隔離期間，無法外出就醫，在有限資源下，她憑自己的中醫知識，採取一些方法自救，紓緩症狀。

體質各異 忌自行服中成藥

黃晶晶憶述，發病首3天有發冷、發燒、喉嚨痛、咳嗽、打噴嚏、流鼻水等症狀，跟感冒差不多。第一晚持續幾小時輕微發燒，徘徊38℃左右。她服食感冒清熱冲劑中成藥，具有疏風散寒、解表清熱之效；亦服食了清熱解毒抗病毒中成藥連花清瘟膠囊，以幫助退燒及緩解喉嚨痛，但擔心藥物可能會影響胎兒，故把劑量減半。

不過，她提醒，因自己具備中醫知識可按病情用藥，大家不應仿效。「一旦確診新冠，切勿自行服食中成藥，必須尋求專業意見。每人體質各異，在缺乏醫囑下胡亂服藥，可能適得其反。」

發了一晚燒後，出了一身汗，開始退燒，周身骨痛亦緩解了。中成藥服了3、4天後，大部分症狀減退，便停止服藥。唯獨喉嚨痛始終沒有緩解，且愈來愈嚴重，病發第3天更完全失聲。

粥水湯水為主 加陳皮健脾開胃

她表示，懷孕早期孕吐較明顯，胃口原本已不好，確診後胃口變得更差，加上疲憊不堪，根本沒有進食意欲，每日亦未必食足三餐。但要抵抗疾病，又不得不補充體力及水分。她採取清淡、容易消化的飲食原則，以粥水、湯水為主，略加陳皮，有助健脾開胃。

雪梨南北杏湯 紓緩喉嚨痛失聲

雪梨南北杏湯是她當時經常炮製的湯水，材料及做法簡單，2個雪梨（連皮），加適量南北杏、少許陳皮、清水煲成湯水。「雪梨潤肺，南北杏化痰止咳，陳皮健脾化痰，此湯有潤肺之效，有助紓緩喉嚨痛、失聲的不適。想味道更可口開胃，可再加1個蘋果（去皮）煲，蘋果潤腸，有助排便。當時胃口欠佳，較適合進食一些容易消化的食物，此湯湯渣煲至腍身，易於入口。除補充體力外，多飲這類潤肺湯水，有助緩解喉嚨不適，畢竟一確診，口腔已好乾涸，喉嚨持續有恍如刀割的痛楚。」

按摩兩穴位 助止咳平喘

孕吐加上咽痛咳嗽，滋味很難受。當時黃晶晶受咳嗽困擾，但又不想食止咳藥，故按摩兩個有助止咳平喘穴位，分別是定喘穴（位於背部第七頸椎棘突和第一胸椎棘突中間，往左右各半寸）及膻中穴（位於胸部正中線平第四肋間隙處，約當兩乳頭之間）。有兩種按摩方法，一是用手指加按摩油輕輕從上至下推揉穴位，另一種則是溫熱穴位。每日按1至2次，每次按1至3分鐘。

她指出，懷孕晚期確診若有慢性咳嗽，會較辛苦。因為用力或頻繁激烈咳嗽，會增加腹腔壓力，原本已挺着的大肚承受的壓力更大，有可能刺激子宮收縮，影響胎兒；建議這時應求診，亦可按摩上述穴位，紓緩咳嗽。

樂觀抗疫 多休息做伸展運動

準媽媽確診最擔心當然是病毒會影響胎兒，黃晶晶也不例外。一般18至22周後開始感覺到胎動，超聲波檢查才可較詳細地檢查胎兒結構及其發育情况。當時她懷孕12周，無法在隔離期間做相關檢查，難以了解胎兒發育有否影響，難免擔心。

「上網瀏覽相關資訊，知悉確診孕婦之後誕下的孩子都十分健康，所以跟自己講：『一定會大步檻過』， 心態積極很重要。確診後精神不好，便多休息，做一點伸展運動、看電視，輕鬆一下，以正面心態抗疫。」直至核酸檢測結果變回陰性，她急不及待趕去私家醫生處做超聲波檢查，知道胎兒發展無異常，終於放下心頭大石！

接觸過不少新冠確診病人，自己也受過病毒煎熬，經此一役，她有一番感受，「新冠傳播力較強，就算注射了疫苗，大多數人都會出現感冒發燒症狀，體質較好的人康復較快，亦較少新冠後遺症；體質差的人康復時間慢，較多後遺症，如氣管敏感、疲勞、流鼻水、注意力不集中、記憶力下降、食慾減少等。預防永遠勝於治療，大家平時不要放棄鍛煉身體，適時養生，多飲暖水，少飲凍少食生冷，保持良好的新陳代謝，免疫力就會好」。

懷孕前已接種兩針疫苗，一直有運動習慣，加上不飲凍不吃生冷。她笑言，新冠康復後沒有新冠後遺症。

文：黎芸迪

編輯：梁小玲

facebook @明報副刊

明報健康網：health.mingpao.com

電郵：feature@mingpao.com