中醫貼士：飯前環繞肚臍按摩保健

食得太放肆，不但會增磅，還會消化不良！註冊中醫鄧海君提醒，美食當前也要適可而止，「去旅行想嘗試不同食物無可厚非，應與朋友分享，不要一次過吃得太多」。另外，如果新冠初癒，飲食不節制，或會令徵狀反覆，「病好後也應食得清淡和不宜過飽」。

5穴位助改善胃痛便秘

鄧海君教路，在飯前或不太飽滯時用手掌環繞肚臍按摩腹部，可作日常保健。若有輕微胃氣脹、便秘，可順時針按100次，促進腸道蠕動、理氣通腑。再嚴重者，可靠疏通經絡來調節臟腑，以下5個穴位有助改善胃痛、胃酸倒流、便秘等問題。但當出現嚴重不適，如胃酸倒流至嘔酸、胃痛劇烈，按穴已無法紓緩，應盡早求醫，尋求中藥或針灸治療。

1. 太衝

（足厥陰肝經）

足背第1至2蹠骨間隙的後方凹陷處

功效：改善胃脹氣、胃酸倒流、火燒心等

2. 陷谷

（足陽明胃經）

足背第2、3蹠骨結合前的凹陷處

功效：改善胃脹氣、胃酸倒流等

3.足三里

（足陽明胃經）

小腿前外側，外膝眼下3寸，脛骨前緣外一橫指（中指）處

功效：強壯脾胃，改善胃痛、胃脹氣、排便不順等

4.支溝

（手少陽三焦經）

外手腕橫紋上3寸，兩骨之間凹陷處

功效：改善胃脹氣、排便不順等

5.內關

（手厥陰心包經）

內手腕橫紋上2寸，在兩條筋之間

功效：改善胃痛、胃酸倒流、火燒心等

外遊備炒三仙茶消滯

鄧海君建議，旅行時可帶備含消食導滯藥材如山楂、神曲等的中成藥傍身，紓緩飽滯不適。她亦推介消食和胃的中藥茶飲炒三仙茶，預先製作隨身攜帶，出門可隨時消滯！

炒三仙茶

材料：谷芽10克、麥芽10克、山楂2克

做法：材料下鍋炒熱，加2碗水，大火燒開後轉小火煮至小半碗即可，趁暖飲用；

或材料炒過後備用，需要時以熱水焗5分鐘後飲用

功效：消食導滯

注意事項：脾胃虛弱者、孕婦不適用

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