中醫貼士：飯前環繞肚臍按摩保健

【明報專訊】新冠初癒吃過頭 或致徵狀反覆
食得太放肆，不但會增磅，還會消化不良！註冊中醫鄧海君提醒，美食當前也要適可而止，「去旅行想嘗試不同食物無可厚非，應與朋友分享，不要一次過吃得太多」。另外，如果新冠初癒，飲食不節制，或會令徵狀反覆，「病好後也應食得清淡和不宜過飽」。
5穴位助改善胃痛便秘
鄧海君教路，在飯前或不太飽滯時用手掌環繞肚臍按摩腹部，可作日常保健。若有輕微胃氣脹、便秘，可順時針按100次，促進腸道蠕動、理氣通腑。再嚴重者，可靠疏通經絡來調節臟腑，以下5個穴位有助改善胃痛、胃酸倒流、便秘等問題。但當出現嚴重不適，如胃酸倒流至嘔酸、胃痛劇烈，按穴已無法紓緩，應盡早求醫，尋求中藥或針灸治療。
1. 太衝
（足厥陰肝經）
足背第1至2蹠骨間隙的後方凹陷處
功效：改善胃脹氣、胃酸倒流、火燒心等
2. 陷谷
（足陽明胃經）
足背第2、3蹠骨結合前的凹陷處
功效：改善胃脹氣、胃酸倒流等
3.足三里
（足陽明胃經）
小腿前外側，外膝眼下3寸，脛骨前緣外一橫指（中指）處
功效：強壯脾胃，改善胃痛、胃脹氣、排便不順等
4.支溝
（手少陽三焦經）
外手腕橫紋上3寸，兩骨之間凹陷處
功效：改善胃脹氣、排便不順等
5.內關
（手厥陰心包經）
內手腕橫紋上2寸，在兩條筋之間
功效：改善胃痛、胃酸倒流、火燒心等
外遊備炒三仙茶消滯
鄧海君建議，旅行時可帶備含消食導滯藥材如山楂、神曲等的中成藥傍身，紓緩飽滯不適。她亦推介消食和胃的中藥茶飲炒三仙茶，預先製作隨身攜帶，出門可隨時消滯！
炒三仙茶
材料：谷芽10克、麥芽10克、山楂2克
做法：材料下鍋炒熱，加2碗水，大火燒開後轉小火煮至小半碗即可，趁暖飲用；
或材料炒過後備用，需要時以熱水焗5分鐘後飲用