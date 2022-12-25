第二人生：搭乘加國救生艇 失根蘭花 逆流求存

簡介：過去3年，部分港人到異國落地生根，職涯由零起步，有的白領變身藍領；留在港的因防疫和市道不景等因素，也主動或被動地要另覓工作。撇開「毅然轉行」、「辭職追夢」等濫調，轉行不獨是個人故事，也拼湊一幅港人群像，透視整個社會正經歷的一場「第二人生」。本系列由社會學者的討論發端，每期帶着他們的框架探討一個案例，亦再思香港就業市場。

【第一站】

投身酒店業 思鄉病發作

「目前除了工作外，我沒太多其他的人生。」Jeannie受訪時，正在雪夜等着脫班的巴士。這天她早上5時多起牀到酒店上班，下午3時半放工，回家小睡後去教瑜伽，9時多再回到家煮飯。加拿大去年推出「救生艇移民計劃」，Jeannie透過開放式工作簽證到溫哥華，下月累積滿1年工作經驗，可申請永久居民身分（即Stream B）。她在抵加後兩星期已找到港人地產公司文員空缺。「當時個心仍是做記者一樣，很難適應。好像被囚禁，迫着要做沒有興趣的事，很想向外闖，體會這邊的工作文化。」

她在5個月後辭職，任職酒店接待員至今約半年，「可能做記者始終喜歡對人、談話，做酒店可練好英文，加快融入社會」。她到過兩間酒店，現在這間位於醫院旁邊，有的住客是來看病或照顧住院家人，甚至會在櫃枱哭起來。酒店還有一批專給南亞和阿富汗等地難民入住的房間。曾有以前做過記者的人到麥當勞打工，形容自己是「麥難民」一分子，因快餐店成了許多失業人士的庇護站。這與溫哥華的酒店有幾分相似，Jeannie的同事來自五湖四海如土耳其、墨西哥和西藏，也有曾在自己祖國被囚的社運人士。

用電腦登記住客資料時，若發現是港人姓名或香港電話區號，她會即刻興奮地「轉channel」，大講廣東話。一次，有住客在她轉換廣東話後依舊說英文，她也只好以英文回應，「但我心入面諗：可唔可以陪我講吓廣東話？都會好思鄉」。自從踏足酒店業，她每星期的休假日不定，得待上司編排，難約朋友、日程表混亂。「這半年的心態是，既然如此不如努力掙錢，整個人重心放在儲錢。」聖誕節有香港人市集，她下班後仍會擺檔至晚上10時，「其實很累，但反正在這沒什麼細藝，不如努力衝一衝」。

【求職路】

真正見識「萬稅之國」

她畢業後做過公關和記者，在2021年開始重新審視職涯，「意識到做過傳媒，在港的發展空間較之前狹窄……在想我的人生是否要完了」。政治環境、前公司和工作的未知令她陷入情緒低谷，有感前景晦暗，於是「帶着不忿、悲憤心情」決定離港外闖。她看見有篇文章說人生需要正職、副業和興趣三者支持，於是開拓副業，由塔羅牌開始，再進修星盤命理，同時考獲瑜伽導師資格，有一技傍身。

這一年證明她是對的。曾修讀傳理系碩士的她雖視記者為專業，但深明不能照搬到異地，「別人當你是零，我很受挫，很多時候根本我的智力、人生經驗都稱職有餘，但因為不是本地人或沒車牌，就不會請我……我不想怨，移民初時一定會經歷的，有機會便爭取」。加拿大號稱「萬稅之國」，當地港人常嘆「打工沒意思」，Jeannie十分認同，「第一間酒店出糧後，我很詫異。望一望戶口，心諗點可以得咁少錢？等於14,000港元，我怎樣節衣縮食都儲不到錢」。目前的工作在扣稅後相等於港幣約18,000元，與溫哥華人均收入相比，她說自己仍是「公屋戶」。

為啖氣積極鑽研副業

她積極鑽研副業，包括教瑜伽、星盤分析和塔羅占卜，「其實有少少為啖氣，不想因為到了這邊而令儲蓄計劃或生活質素變差」。她和同樣移加的其他記者朋友都懷念昔日在港工作的熱血，現在是「為錢、為PR（永久居民）」。「在副業找到存在意義的來源。如果只有酒店之類的正職，我會覺得很空虛。」

努力儲錢，為的是來年到多倫多修讀社工碩士。儘管旁人都對她說在加拿大不需要學歷，做侍應和調酒師等收小費的行業，收入或比律師和醫生多。她認為自己已失去記者身分，始終需要進修、有個專業才可在異地生存。「做記者這些行業的人，大概都不是只往錢看。社工能對應我的性格、興趣，有意義，也可在不同地方繼續發展。」她盼望過上不再受地域和僱主困囿的人生，如「世界公民」一樣，「想要人生的財政自由，不再受制於僱主或單一政府，可以掌控自己生命、財產、自由，原來很重要」。她說加拿大天氣嚴寒，甚至比香港更缺文化氣息，日後未必會在此定居。「暫時覺得溫哥華是宜居（liveable）城市，來過後覺得香港很多元，可以做很多事，這邊想找家獨立書店亦難。」但她強調Stream B對單身年輕人來說實是優待，之後她可以本地生學費報讀碩士，「比起其他難民，港人有此待遇，我們要好感恩」。

【兩地說】

移民被壓榨 悲歌暗地上演

趙永佳提到，加拿大對移民的吸引力勝過美國，原因之一是它的包容開放。Jeannie因憧憬種族共融的社會而移加，今天有更入微的體會。她遇過許多友善面孔，例如用英文教瑜伽或擺檔遇到當地人時，都會得到鼓勵，令她更有自信。但也有過於正面的時候，例如她在接受銀行接線生培訓時，即使英文說得如何爛，導師們總會讚許和邀請大家鼓掌。又試過於電影工會任接待員，某天上班不到10分鐘，人事部便對她說：「抱歉，今天是妳最後上班日，妳現在可以收拾物品。」硬着頭皮追問原因，對方只說：「這無關妳的能力，但抱歉，只是我們覺得妳不適合（we don't find you fit）。」事後她知道不少人有同樣經歷，有的會沮喪得不斷質疑自己的能力，「發現這在加拿大不罕見，未過試用期都可以不用給理由，立刻辭退你」。

全職時薪計 加班無補水

銀行培訓有很多企業和員工守則，要學習性別和種族平權，同學齊聲支持。她不由得想：「講了就算是支持嗎？」落到現實，她在酒店見過揶揄其他同事英文和語速的本地年輕同事，「經常說北美是很左膠，尤其溫哥華是多民族的，到底是流為口號式或大家真心認為要多元？是為展現文明或真心視移民為一分子？」她難以分辨，但感到包容非必然，哪怕是表面的，也算是對新移民的優待了，「至少比起香港，普遍是相對一視同仁」。

此外，她身邊有些因要換取居留權，無奈被華人僱主壓榨的朋友，例如無償工作、被沒收小費等，「不是避不過或自己傻豬，而是新移民真的很難（求職）」。令她不解的是，加拿大注重法律，卻容許這些剝削存在，「在大家嚮往加拿大重人權和自由一面的同時，移民悲歌正在暗地不斷上演」。她任職的當地人公司，制度也不一定完善，例如午膳時間只有30分鐘、全職工作但採時薪計法、加班未必補錢。員工待遇和環境視乎公司而定，非劃一受法例保障，譬如在工會工作可以「朝9晚5」、吃1小時午飯；之前一間酒店因人手分配問題，她忙得上廁所的時間也沒有；在這一家酒店，就要做滿半年才享有薪病假。

【在彼邦】

港人社群 約行山划龍舟

早前《飯戲攻心》在加上映，一時間許多港人專程驅車觀影，Jeannie亦坐了個半小時巴士去看。電影尾聲的香港夜景與「屋企人喺邊度，邊度就係屋企」一語，她覺得像特意送給新移民。剛到埗的冬天，她曾經發着高燒，在冰天雪地走20分鐘到超市買菜，再回家煮飯。現在，她慢慢找到合得來的港人社群，沒開頭般煎熬，會一起行山、組龍舟隊，今年聖誕相約辦「聖誕醜毛衣」派對。

她磨平了不少稜角，心情由在港時的低落變得心如止水，「平和得來又很虛」。以前她接受不到晨早7時上班、準時打卡、穿制服，「酒店這份工將我沒可能接受的全部打破。去到異地，有機會已經好像中獎」。每逢年底，她都將明年計劃寫在便條紙，藏在手機殼背面，「我覺得作為新移民，我要為自己拍手，覺得自己極之努力。近來看到那便條紙，發現目標大多做到」。近日她與在加讀書的年輕港人談天，大家都未有以此為家之感，仍然想念香港，仍是朵失根的蘭花，仍感受到詩作Fricatives中那口白飯的愁緒，「不覺得離開就是開展了第二人生，覺得仍然是香港人」。

【移民篇‧續】

文˙ 梁雅婷

{ 圖 } 受訪者提供

{ 美術 } 劉若基

{ 編輯 } 朱建勳

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