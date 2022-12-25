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圖文城市：彌敦道聖誕購物指南

【明報專訊】傳統消費旺季，九龍最著名購物點彌敦道絕對係經濟指標。以前經濟好，彌敦道乜都有；後來自由行時代，彌敦道最多藥房同金行。2022年12月，依家彌敦道最多係咩行業？

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