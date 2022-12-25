無名周記：回望2022年：To be or Not to be

2022年就在大家猜測俄羅斯會否入侵烏克蘭的懸疑下開始，而又在大家猜測嚴冬究竟會如何左右戰事下結束。2021年11月，衛星圖顯示大批俄軍壓境；美國警告俄羅斯一旦入侵將受制裁；到了12月，普京對西方開出一系列安全條件；2022年1月美國總統拜登向烏克蘭承諾一旦俄羅斯入侵將作「堅決回應」。雖然如此，大多數評論家以至不少烏克蘭人都不相信普京真的會入侵。為什麼？因為入侵對俄羅斯沒有半點好處，而俄羅斯早已把握烏克蘭及西方的弱點，維持現狀並在烏克蘭東部透過代理人不停滋擾烏克蘭才是上策。普京自1999年上台以來向來精明，怎會打沒把握的仗？但普京終究不是只會從過去模式學習的人工智能，2月24日出其不意宣布對烏克蘭採取所謂「特別軍事行動」，揮軍入侵。

二戰後，全球雖然仍不時發生小規模武裝衝突，但數據顯示，主要國家之間的軍事衝突近年已變得罕有。The Correlates of War Project記錄了自1816年國與國之間戰爭的數據，其數據顯示，戰爭（即每年至少造成1000人死亡的國與國之間的衝突）其實已變得愈來愈少。普京揮軍入侵烏克蘭卻打破了自二戰以來的相對和平時期。

戰事發展似顯示 侵烏是糟透決定

戰爭爆發後，不少評論都估計俄羅斯這大國很快完全壓倒烏克蘭，豈料烏克蘭跟俄羅斯卻拉成均勢，戰事雖然嚴重破壞烏克蘭基建，但深陷泥沼的俄軍損兵折將，完全將俄軍的虛有其表表露無遺，也顯示俄國情報之不濟。普京入侵究竟是理性的計算還是非理性的決定？戰事的發展亦似乎顯示這是糟透的決定。這不期然令人想起普京早年的訪談式自傳《第一人稱》的結尾。記者問普京有沒有做過蠢事，他憶述，大學時代駕車載着武術教練前往訓練營，一架載着乾草的貨車迎面而來，他駛近貨車伸手拔貨車上的乾草，結果險些「炒車」，教練嚇得臉無人色。普京說：「為什麼我會被那架貨車吸引？可能因為乾草香氣。」

「最佳反派」普京 讓澤連斯基大顯身手

因為普京要一圓俄羅斯帝國夢，也要給美國一點顏色看，便傾全國之力入侵烏克蘭。如果說普京的行動出人意表，同樣出人意表的是烏克蘭總統澤連斯基。烏克蘭的形象在戰前並不討好，政治陷僵局，權力財富也緊握在寡頭手中，政客及官員每每只是為寡頭服務，可以說是烏煙瘴氣。2021年9月歐洲審計法院（European Court of Auditor, EUA）還發表了一份報告，說烏克蘭仍然有系統性貪污嚴重，歐盟20多年來支持烏克蘭改革並未見效。貪污亦是歐盟及北約一直拒絕烏克蘭加入的表面理由之一。不過，一場戰爭卻完全將這倒轉了。本來被看扁的澤連斯基在社交媒體上長袖善舞，又不停透過視像在各國及國際機構致辭，最近更親身赴華盛頓跟拜登會面，爭取輿論支持及西方軍援。

澤連斯基本身是演員，沒有從政經驗，曾經主演一名當上總統的教師，然後戲假成真，打着反貪污的旗號真的在2019年以73%得票率當上總統。一些評論很看不起他，嘲他「只不過是戲子」，而他上任之初的表現亦的確乏善足陳。但演員要發揮還需要一個合適的舞台、合適的對手。普京這個定義了「威權主義年代」的領袖可以說是最佳反派，讓澤連斯基大顯身手。

說到「戲子救國」，名導劉別謙（Ernst Lubitsch）1942年的電影To Be or Not To Be是經典。波蘭華沙一間劇院內一班演員都是自大狂，男女主角自然覺得自己演技最好，就算是二打六都一心想着如何爭取曝光機會，務求在舞台上接受觀眾掌聲。納粹德國入侵波蘭後，這班演員眼見德軍如何蹂躪波蘭，都悲憤莫名。在一次機緣巧合下，這群戲子使出看家本領，編排一齣以性命作賭注的劇本，以逼真演技及臨場應變，愚弄納粹官員，偷走波蘭地下反抗軍名單，更駕走希特勒的專機。

強人時代末路？ 和平歲月告終？

澤連斯基跟烏克蘭在面對俄羅斯入侵同樣表現出勇氣和智謀，大顯身手，反而俄羅斯則顯得狼狽不堪。不過，俄烏都為這場戰爭付上沉重代價，美國官員11月估計，俄烏兩軍分別各有10萬士兵陣亡或受傷，4萬平民在戰爭中死亡。《金融時報》首席外交事務評論員拉赫曼（Gideon Rachman）今年4月出版了The Age of Strongman一書，把普京1999年12月31日宣誓就任總統視為「強人時代」的開始，2000年後，多國都有以強人姿態的領袖崛起，例如匈牙利總理歐爾班、菲律賓前總統杜特爾特、巴西總統博索納羅、土耳其總統埃爾多安等。普京在過去20年都是威權主義領袖的象徵，也成為一代威權主義領袖所崇拜的偶像。普京的民族主義措辭，以及對「政治正確」的蔑視，都贏得他們的尊崇。威權主義的治理模式曾一度威脅西方自由主義，連美國前總統特朗普也對普京推崇備至，在他演繹下，普京沒有什麼問題，因為西方也同樣劣迹斑斑，誰也不比誰高尚。

烏克蘭頑強抵抗，令普京的英明形象大損，這是否標誌着強人時代之末路？無獨有偶，幾個強人今年都似乎過得不好：崇拜普京的特朗普沒有如願在中期選舉展現魔法；巴西總統博索納羅競逐連任失敗，這些都給人一點慰藉。自由主義民主制度雖然有不少缺點，諸如政治癱瘓、議而不決，令治理出現問題（今年英國極短時間內出現兩位新首相便是一例），但當一個強人自以為是拿整個國家作賭注，卻沒有人可以制衡，舉國只能眼巴巴看着強人的狂妄然後為他埋單。普京侵烏似乎是極好的教訓。但現實畢竟不是電影，其他強人究竟會從烏克蘭戰爭中得出什麼教訓？烏克蘭戰爭到底是令威權主義幻想告終，還是打開了潘朵拉的盒子，為二戰後相對長久的和平歲月畫上句號？

煩惱如何安身立命 路仍要走下去

烏克蘭戰事仍然未完結，世人對烏克蘭的喝彩能否化成實質效果，仍然是2023年一大懸念。但可以肯定的是，世界已經不一樣。早幾年開始的去全球化仍然繼續，烏克蘭戰爭沒有令全球大團結，反而在中美角力的背景下加速碎片化。2022年難過，2023年大概也不會好了哪裏。如何在亂世中安身立命，已成為不少人的煩惱，尤其是我們這代成長於全球化的一代。不過，路仍然要走下去。正如澤連斯基今年3月在英國國會演說所言：「我們現在的問題是To be or not to be。我可以給你們肯定的答案：肯定是To be。」

文˙林康琪

編輯•孫志超

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