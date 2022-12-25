資深的「星期日生活」讀者會記得，2006年那屆世盃，每周有西西的文字專欄陪伴看球賽；關於2006那一屆，法國隊的施丹以超卓球技給世人留下深刻印象，孰料總決賽加時期間沉不住氣，以頭槌頂人心口被罰紅牌出場。然而，那次並非西西首度在報章撰寫球評，第一次卻要追溯到1990年。為向西西致意，我們從已化成微縮菲林的舊版面中，選取幾篇刊登，與讀者一起追思，讀來便發現她保持永遠年輕的秘訣，即使相隔三十年，文章仍無過時，文字雋永，意趣豐盈，充滿啟發。就如她一路過來那樣。

另讀兩位作家何福仁及謝曉虹的悼文，他們談到西西的文學與香港的關係，以及西西本人在意與不在意的東西。他們都說，西西不在乎名氣。可是，香港不同年齡不同階層的人都識她讀她，相信往後仍然是一樣。今個聖誕假期，可以讀西西留給這城最後的禮物——最新近完成的巨著《欽天監》。

黃飛熊的飛氈，應會載西西去更好玩的天地遊歷吧。再見了，謝謝你。

（本網刊出的文章及作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

編者話˙黎佩芬

編輯•王翠麗

sunday@mingpao.com

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao