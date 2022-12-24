丹麥型格風粉飾家居 B&O書卷味揚聲器 靚聲報佳音

想購買有型有格的家用揚聲器，Bang & Olufsen新推出的Beosound Emerge或許符合你心水。Beosound Emerge是由品牌聯同倫敦LAYER Design設計師Benjamin Hubert創作，最大特點是採用類似三角柱體的機身設計，正面看上去像是一本書的書脊，不但在外觀上增添家居「書卷味」，從實用角度看它亦十分纖薄、節省空間。作為Bang & Olufsen的產品，用料自然十分講究，機身以金色為主色，「書脊」位置以Kvadrat織物包裹，兩側用橡木面板化身「封面」和「封底」。機身上的鋁材經過陽極氧化及噴砂處理，以提升質感效果。

畫圈調音量 Spotify Connect播歌

為了令Beosound Emerge更的骰小巧，廠方在驅動單元的設計及擺位上花了不少心思。機內設有1個4吋低音單元、1個1.45吋中音單元及1個0.6吋軟半球體高音單元，其中為了縮減「書脊」闊度，中音單元以傾斜的角度安裝，高音單元則面向前方，並利用聲學技術，令中高音頻都向前方發放，低音單元則放在機背，在3組單元配合下能提供180度的音響效果，頻率範圍由45Hz至22,000Hz，縮小體積之餘也無損音質輸出。

至於操控方面，操作界面放在機頂，用家可透過輕觸按鍵來播放／暫停音樂、更換曲目。調校音量時可用手指在圓形位置上畫圈，十分特別。此外，用家也可利用手機專用App當作遙控器，不用每次都走去按實體鍵來選曲調音量。

作為無線喇叭，Beosound Emerge內置藍牙5.0及Wi-Fi，用家也可利用Chromecast或AirPlay 2來連接手機或平板播歌。機體同時支援Spotify Connect，就算不連接其他裝置也能播放音樂。Beosound Emerge亦可與其他Beosound系列的揚聲器連動，例如連接2個Beosound Emerge來播放立體聲，或是配合Beosound Theatre變成後置喇叭，十分靈活。●

Beosound Emerge規格

體積：255×165×67mm

重量：1.3kg

售價：$6898

查詢：2265 7860

文：吳一鳴

美術：謝偉豪

編輯：朱建勳

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