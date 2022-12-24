黃劍山愛挑戰 「撞板」中學習 聖誕燈飾大王白兔跳躍實驗

今年是東尖沙嘴地產發展商聯會舉辦燈飾的第40個年頭，當年商會為了吸引人流到剛發展的尖東地區消遣，想出用聖誕燈飾照亮尖東這個點子，而黃劍山的香港聖誕燈飾大王之路，亦由廣告公司引薦他給商會認識開始，一做便是40年。今年他的作品一如既往在聖誕前亮起，除了繼續在尖東帝國中心及尖沙嘴中心外牆建構出巨型LED wall，播放滿有節日氣氛的動畫外，他在灣仔新鴻基中心亦有新嘗試，在大廈外牆近頂位置砌出一隻約30呎長、重複向前跳動的大白兔，整個跳躍動作相當流暢，即使在對面海的尖沙嘴也能清楚看得到。雖然動作流暢，但說到這組燈飾的創新之處與難度，記者一開始也搞不清楚，只好硬着頭皮請教。黃劍山說：「要白兔跳得生動，動作一定要有過程及細膩。以前我也試過設計奔跑的馬匹，不過，最多只試過將動作分拆成3個步驟，輪流亮着時便有跑動的感覺，在當年來說效果已很震撼，但我就認為還有進步空間。」於是他今次嘗試將白兔的動作細拆成5個，動作的格數變多，便可在跳起與落下之間插入多兩個動作變化過程，看上去自然連貫而不突兀。

跳動流暢難度高 可被信號「玩死」

原理看似簡單，黃劍山卻笑說有諸多技術問題需要解決，首先是動作設計及安裝，「跳躍動作拆成5個，就代表外牆同一區域實際上掛有5隻兔的燈泡，在安裝時很花工夫，絕不能搞亂」；其次是信號傳送問題，要將控制燈光的信號經電線同時傳送至幾千或幾萬粒燈泡，距離是一大障礙，因為一捆由天台垂吊下來的電線約長300米，而且在傳輸過程又會受到附近的Wi-Fi或流動網絡的無線信號、其他電子裝置或電線發出的電磁波干擾，只要信號無法同步傳送，便不能準確控制燈泡亮起、熄滅或變色，呈現出來的畫面便會一塌糊塗。黃劍山說單是信號問題已足夠「玩死人」，「我以前試過在鋪設信號線時發現受到電磁波干擾，之後差不多要將建築物電線槽內的電線全部起出才找到問題所在，最後如何解決？我們用錫紙及紙皮包住產生電磁波的電線位置，燈飾信號便可正常傳送，如果不是有相關經驗，根本不會知道怎樣處理」。

「做好一百鋪都抵不上衰一鋪」

對談之間，黃劍山口中說得最多的兩個字是「撞板」，但他強調這正是今時今日做燈飾能夠得心應手的原因。1986年英女王訪港前夕，曾試過因颱風打破了尖東大廈外牆用來歡迎英女王到訪的王冠燈飾，同時間另一單工程亦因未能符合法例的安全要求而要重新再做，積蓄一鋪清袋，讓他日後更注重工程的安全，以及在事前預備各種應變方案。他又曾因貪心，勉強承接額外工程，幾乎拖垮所有工程進度，所以現時他有不少警世金句，例如「做好一百鋪都抵不上衰一鋪」、「十個茶壺九個蓋，最後一個是天靈蓋」，說時笑得豪氣，彷彿只是別人的故事。

同一份工作做足40年，收入應該不俗？黃劍山坦承剛開始做燈飾是為了搵兩餐，但其後發現原來不止搵到兩餐，還額外有兩餐落肚，所以他與員工才會一做至今，否則大家早已轉行。不過，黃劍山說成功非僥倖，最重要是懂得控制成本。「做燈飾最重要是控制燈與燈之間的距離，如果你有本事排少一些燈但做出相同畫面效果，就代表可以賺多一點。」他說一切都不能空口說白話，必須有實驗數據支持，例如用光譜儀測試燈泡的顏色及亮度，可惜並非每間燈泡生產商也能提供所需數據，黃劍山一氣之下，約10年前在內地設廠，自己生產LED燈泡，「其實一早要開，因為我每年都用好多燈泡，單是尖東尖沙嘴中心及帝國中心的LED wall已差不多要用8萬粒燈泡，所以基本上間廠生產的燈都是留給自己用，好處是可以穩定供貨，但諗深一層也有一定風險，如果突然沒有工程，這批存貨便會砸死很多資金，想套現也不容易」。

心中大製作——跨大廈砌出9條巨龍

多年來錢已賺夠，現在做燈飾已成為他的最大興趣，因此他才能不斷應用新技術，設計出創新的燈飾，而不會食老本地翻炒舊作。他指着頭上的跳躍白兔燈飾，說原來今次只是一個實驗，他真正想做的動物還是馬，「2001年我曾以電影《賓虛》中的馬車為主題，在帝國中心及尖沙嘴中心外牆創作一幅巨型的駿馬奔騰燈飾，當時只能以靜態方式展示。2013年嘗試用3個動作去營造馬匹跑動的感覺，但都未夠滿意，所以下一次再做馬年主題燈飾，我希望可以展示一隻迎面奔來的駿馬效果，動作要傳神，便至少要做5個動作」。雖然近年港人睇聖誕燈飾的熱情大減，但他仍深信燈飾不滅，「我覺得只是因為現時娛樂種類多及分散，比較難聚人，所以睇燈飾的氣氛才會變淡。不過，如果有更多資源做燈飾，我相信一定可以做得好睇」。他心目中的「大project」主意有不少，其中一個是於海底隧道內裝滿太空感覺的圖案燈飾，記者第一時間聯想到元宇宙（metaverse）熱潮標榜的「沉浸式（immersive）」體驗效果，可見黃劍山的確緊貼潮流。另一個主意更大膽，他希望打造一個連接西環至北角沿海大廈的巨型燈光展，「橫跨大廈外牆砌出9條巨龍，畫面一定震撼，我有信心會吸引香港人及外國人來欣賞」。記者單是想像已知困難重重，可能真的要有聖誕老人，才能替他實現這個願望。●

文：周群雄

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

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