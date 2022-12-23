沙發薯：抄大台 道難行 盡快定位為宜

《就是青春》收視低迷，低落程度直逼港台31的狀况，成績欠佳自然不在話下，更慘的是完全無法想像它的收視率有可能在短時間之內「拗腰」倒升。如何繼續？怎樣辦下去？是很現實的問題。在各個電視台（還未包括內地及海外製作的同類節目）大搞選秀的環境裏，如何可以異軍突圍，真的是一大學問。而同樣困難的是，收視率如此低落，實難有機會逆轉。基本上，它已不再具備成為一個觀眾會感興趣的話題的條件。就算有人想為它製造話題，亦難以在社會上引起共鳴。雖然決賽的「全民投票」有4萬多票，但我們可以如何解讀這個統計數字，實在有很多想像的空間。

挖Do姐過檔

翌日HOY TV再有新聞，今次是關於Do姐離開無綫後，會幫它主持旅遊節目。這樣的節目部署能否為HOY TV爭取一點點收視，自然惹人注意，但更值得討論的是，誰說這會是叫觀眾轉台的好橋？以前大台看見對手搞搞新意思，製作出新的節目內容，它就有樣學樣，以製作同類節目作為競爭手段，盼搶回或留住觀眾。這是我們以前有過的經驗。昔日大台的優勢就在於有慣性收視、擁有一定數量有知名度的藝人，較易搞起勢頭，以及有實力去提升製作的規模，所以明明是抄橋，它也有辦法通過這樣的手法來搶觀眾。當年《今日睇真啲》、《城市追擊》就是大家熟悉的例子。

本來天下文章一大抄，你抄我，我抄你，沒有什麼大不了。HOY TV複製大台的製作，又有何不可？况且HOY TV只表示請鄭裕玲過檔，主持她曾經做過的旅遊節目，或者到開拍之時，一切都重新編排、包裝，到時完全以全新面貌示人，也不是沒有可能，我們沒有必要太早下定論。不過，話雖如此，作為電視觀眾，我又真的看不出HOY TV會怎樣打造另一個Do姐出來。

未來是個謎

挖Do姐過檔，目的自然是利用她的知名度、形象、風格來吸引觀眾。尷尬的是如果鄭裕玲繼續以其TVB一貫作風來主持節目，那就沒有什麼新意可言。就算安排她到很有吸引力的旅遊目的地，又或者不惜動用資源，全力在節目中突顯Do姐的個人品味，那恐怕仍談不上什麼突破，最多只能吸走小量大台那批上了年紀的觀眾，而難以打開一個新的局面。由弱台來抄大台的橋，成功的機會是微乎其微。

弱台、新台的好處是沒有包袱，不需要一開始便要有很穩陣的收視率，多一點創新的空間。所以，當它們要向大台抄橋時，基本上是自行投降，未戰已先敗。論搶收視，這不是一種好的策略，事關這挖大台觀眾群的做法，最成功也只不過是接收了一批較年長的電視觀眾——數量上逐年減少，而在文化觀念上，他們代表的是過去，而不是未來。更重要的是，複製大台節目的做法一定難以幫助HOY TV贏得口碑，而這在年輕觀眾群的圈子尤甚。沒有收視再加上缺乏口碑，前景便難以樂觀。而在短期內搞不好這些事情，日後要重新打造電視台的品牌、形象，只會是更加困難。

以上兩則娛樂新聞均指出HOY TV在定位上的問題。它應該走什麼路線？以哪個面貌示人？要穩穩陣陣？熟口熟面？還是另闖一條新路？這些很基本的問題，需要極速找到答案。

文：趙東尼