用音樂說故事 電影作曲家韋啟良 「簡單」才是大挑戰

他的聲線沉穩而緩慢，聲調起伏不大，但仍吸引着人聽他的故事。他是電影作曲家韋啟良，看來也是個善說故事的人。臨別前，他跟記者說這個訪問很特別，問及很多其他人，不過他也想說很久。

「我先被它的海浪聲吸引，跟着好像聽到有些人在海灘上對話。由那個海浪聲開始，被它帶進它的世界，有一些電子音，甚至有些聲音像UFO的感覺。我那一刻慢慢跟着它走，但我有點驚，因為音樂很脫離現實世界。但我又好想聽下去，到底後面是什麼？一路由海浪聲帶領，進入到一個好像宇宙的世界……臨尾有一段火車聲，那個火車聲好像帶着我去到終站，那個站像開始又像終結。」

被《天界》吸引 迷上喜多郎

不是撞鬼，而是韋啟良聽到日本作曲家喜多郎專輯《天界》時有多震撼，從純音樂中他聽到一個完整故事，不像流行曲藉由歌詞來述說個別故事，從此他就着迷了。後來他認識劉以達，在1993年先後合作創作《香港也瘋狂》和《誘僧》的音樂，正式入行。這兩部電影後，韋啟良在施潔玲執導的港台戲劇才初嘗喜多郎感覺的音樂，「整個drama很fit我玩這種感覺，那個drama的感覺有點像《似水流年》（註：由喜多郎作曲）」。電影上，他反而在不少驚悚片創作了喜多郎感覺的音樂，譬如《幽靈人間》。

坂本龍一是韋啟良另一音樂啟蒙：「我聽The Last Emperor的時候覺得音樂雖然好震撼，但震撼背後的悲涼好強。因為坂本龍一的音樂風格用好多不同jazz的voicing來寫音樂……這些層次上的音令到音樂表面的melody好簡單，但下面的編曲會複雜了。」他不禁哼起那段旋律，「那刻我在喜多郎的音樂層次上認識多一樣東西，就是坂本龍一這種voicing」。坂本龍一將全個人投入音樂，跟喜多郎一樣，盼用音樂讓人感受世界。最近的網上音樂會，坂本龍一即使患癌，面容憔悴，依然彈奏最新編曲的Merry Christmas Mr. Lawrence。「我都希望會這樣，總之我瞓低之前還在彈音樂。坂本龍一就是給了我們這種精神。」韋啟良徐徐道。

夾band學懂分工合作

音樂創作通常很個人，韋啟良卻說合作創作不太難，「因為我有夾band，夾band教了我一件事，一班人一齊做音樂」。跟劉以達合作時，他們先就音樂和樂器上的方向達共識再分工——劉負責編寫旋律和真樂器編排，特別是結他；而韋負責music programming和電子合成器的部分，他本身也鍾愛電子音樂。各自創作以後再作最後調整。「去到後期，跟阿達（劉以達）做的電影有一些開始一齊度。譬如我彈琴，他彈結他，大家一齊jam，這個好聽就擺落畫面。」

韋啟良初次獨挑大樑是《七月十四》，「最初看那個畫面是什麼，就寫那個情景的音樂」。第一次擔大旗，當時一個副導演在旁指導，有時提點他在畫面上有什麼需要用音樂提醒觀衆。在他創作電影音樂的第一階段，「先認定音樂是襯托着電影所需要的情緒和哪些位置需要提醒觀衆」。

後來韋啟良與泰迪羅賓（Teddy）合作，才認知到電影音樂還要將人物性格立體化：「譬如《野獸刑警》，李燦琛、黃秋生和王敏德是（飾演）3個不同性格的警察，怎樣用音樂將3個性格不同的警察去顯露出來呢？」由於泰迪羅賓在音樂、電影上同樣資深，也教曉了韋啟良不少電影語言，「我跟Teddy的合作上，多了很多電影層次的東西」。

對比跟泰迪羅賓和劉以達的合作，「Teddy和阿達的共通點都是彈結他，他們會在結他上的創作編排比較多」，但兩人所寫的旋律則迥異。「劉以達的melody有少少迷幻，他的旋律高低起跌比較多；Teddy的melody簡單、直接，可能只是幾個音，但那幾個音就中。」韋啟良認為在電影上簡單旋律比起複雜旋律好用，因為複雜旋律未必適用電影每個場景，相反簡單旋律做不同變化就能放到不同場景，用最簡單的方法觸動觀衆。「所以在Teddy身上學到一樣東西——簡單。」

《男人四十》先抽離再代入

「去到現在這個階段，由《男人四十》開始，再多一種層次——用音樂進去電影世界。」韋啟良笑言常說起《男人四十》的故事。那時他寫不出適合的音樂，導演許鞍華卻依然相信他，於是他將人生遇上瓶頸的經歷和感受代入張學友所飾演的角色，寫出屬於《男人四十》的電影音樂。他續解釋，即是先抽離觀察自己有否與電影同樣的經歷和感受，再代入自身去創作，才使音樂與電影渾然一體。以《殺出個黃昏》為例，就是孤獨感。「先不去琢磨那套戲應該是怎樣，有時候電影音樂寫完放回電影世界，那種感覺放了進去，反而多了很多層次，那個音樂可以帶領你感受到那個角色的真正感受。」從前以音樂人自居，到今日用電影人角度來寫電影音樂，因為「你要識睇電影，才會寫到屬於這套電影的音樂」。

驀然回首，韋啟良在過往多次訪問中說最滿意的作品就是《男人四十》，那麼現在呢？「現在多了《殺出個黃昏》喇！」他說的時候也藏不住喜悅，因為用最簡單一兩個旋律就完成整套戲的音樂。「由一個主體旋律，我不想太多枝節，我用它做完裏面不同情緒，難度高過你用不同東西去配一套戲，所以這是最新的挑戰。整個過程和林家棟足足磨足1年㗎！」《殺出個黃昏》一日未上，監製林家棟就和韋啟良不斷雕琢電影音樂，最終音樂應有則有，不多不少，韋啟良也很滿意。

《殺出個黃昏》磨足1年

2019年香港電影作曲家協會成立，韋啟良就是首任主席。他強調電影作曲不同電影配樂，作曲指原創音樂；配樂則單純對着畫面配上手上的音樂，就如攝影和剪接的分別。協會除了完整香港電影工作者總會的架構、團結業界和培育新血，更重要讓人認識電影作曲家。「一部戲最少都有二三十段音樂，我們做10部戲，就已經有二三百段音樂。一個流行曲創作人未必在短短時間創作二三百首歌出來。」電影作曲產量遠比流行曲多。隨着電影賣埠，電影音樂更是少數仍活躍國際的香港音樂。「Apple Music、Spotify或者一些外國平台都有放我的音樂……《殺出個黃昏》打入東京電影節（香港映画祭 Making Waves），那麼我的credit、音樂就在東京出現了。」甚至因為一套《江湖告急》，一名美國學者更特意飛過來香港訪問他。

不經不覺，韋啟良明年入行30年。明年1月初他會參與香港電影資料館的「影談系列——韋啟良」（香港電影資料館署理一級助理館長（節目）吳穎嫻策展），在映後談分享。他也籌劃重製或重新混音以往的音樂作品，以不同系列串連，趁着30周年在網上推出。他笑言：「我想做回一些自己想做的音樂，因為serve人太耐。」他已着手於那種new age、大自然感覺的音樂，說穿了就是喜多郎的感覺。

臨近聖誕，記者最後邀請他選一首聖誕歌送給《明報》讀者。他沉默思索良久，最終還是交出Silent Night，簡單就是美。「我反而用這首歌希望不會再silent。大家戴了口罩很久，戴了幾年口罩，我們幾時可以除下口罩？對，所以Silent Night。」

■影談系列——韋啟良

日期：2023年1月7至8日

網址：bit.ly/3V4OOlc

文：嚴嘉栢

編輯：朱建勳

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