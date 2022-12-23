紙包骨juicy簡易版 生粉鎖汁 先焗後半煎炸

【家常菜系列】

紙包骨，顧名思義有紙和骨。紙，選用牛油紙，裁成正方形。骨，指排骨，通常用金沙骨（又稱一字排）。急凍、冰鮮或新鮮均可，論價錢，還是急凍最實惠。可於凍肉店購買已經斬開為條狀的金沙骨，或買一包急凍豬肋骨自己動手斬，每條約2至3厘米厚，宜選肉較多的。如買急凍已斬開的條狀金沙骨，先於4℃雪櫃解凍後浸泡清水5至6次，每次浸約30至45分鐘，目的是逼出血水和雜質。浸泡第6次後，隔水，抹乾水分，接着準備醃料。

港式醃料 搗芫荽根提香

紙包骨味道千變萬化，最經典的是豉油味，主要用豉油等醃製，另可做出糖醋味、黑椒味、泰式香茅味等。今次我示範地道港式風味，以常醃生炸雞髀、炸豬扒的醃料醃製。預備連皮甘筍片、洋葱片、西芹段、連皮薑片和芫荽，芫荽只取有根的下半段，用刀柄搗根部2至3次提升香味。把以上5種材料拌勻胡椒粉、老抽、生抽、喼汁、紹興酒、黃糖及鹽，然後拌勻金沙骨，放進4℃雪櫃醃3小時以上，肉質會變得鬆化，並滲進蔬菜的鮮甜，有助提味，醃過夜更入味。順帶一提，如煮羅宋湯，可將刨下來的剩餘甘筍皮，當作醃料使用，不會浪費。

金沙骨醃好後，抹乾，要裹上生粉，稍後煎炸時，不會因為高溫而流失大量水分變得乾柴，可以鎖住肉汁。接着用牛油紙將金沙骨如春卷般包裹。坊間一般做法是將紙包骨直接放進油中炸至熟透，不過對入廚新手來說炸物難度高，不易掌握火候，溫度拿揑不準的話，有可能肉不熟，或變燶變乾。要令肉質炸至剛好帶微焦，肉熟透又香嫩，我有個竅門，就是先烘焗，再半煎炸。

金沙骨熟透 油氣泡減 紙內膨脹

將焗爐預熱至180℃，放進紙包骨，烘焗5分鐘至半熟，逼出多餘油脂，減少油膩感。接着燒熱油鑊到180℃至200℃，沿鑊邊慢慢放進已烘焗的紙包骨，厚紙一面朝下，油量需要蓋過紙包骨一半至三分之二的高度，用中大火半煎炸。油面冒起大量氣泡，發出「霹靂啪啦」聲響時，代表紙包骨未熟透；但當氣泡逐漸變細、減少，聲音變弱，同時看見紙包骨的紙內起泡、膨脹，即表示紙包骨已熟透，可以起鑊取出關火。提提你，沒焗爐的，可改用微波爐加熱5分鐘。連微波爐也沒有的，建議改用較薄的金沙骨或豬肋肉，用牛油紙包好後放進油鑊，用中大火油炸或半煎炸。

做好的紙包骨，一剪開牛油紙，隨即冒煙，散發肉香。金沙骨煮至呈橙紅色，外帶焦香，肉質軟腍且流出肉汁，令人口水直流，完全是我小時候吃的童年風味，大家快些試做吧！●

食譜：港式紙包骨

工具：牛油紙（裁剪成正方形）、平底鑊、焗爐、廚房紙或鏡布

材料（6人分量）：

金沙骨……2斤

油……適量

醃料：

芫荽（只取下半段）……4束

澳洲甘筍……1條

洋葱……1個

西芹……1條

薑……1塊

黃糖……2湯匙

胡椒粉……1茶匙

鹽……1湯匙

老抽……2湯匙

喼汁……1湯匙

生抽……4湯匙

紹興酒……5湯匙

生粉……約200克

金沙骨處理方法：

新鮮：

1. 金沙骨洗淨，徹底抹乾

急凍：

1.原包急凍金沙骨放進4℃雪櫃解凍

2.金沙骨浸清水5至6次，逼出肉內血水及雜質，最後一次浸水後，瀝水，徹底抹乾

Son級紙包骨包法：

1.金沙骨橫放在牛油紙下方尖角位

2.將下角往上摺，覆蓋金沙骨，往上捲至中間

3.右角向中間摺

4.左角向中間摺，疊在右角上，形成一個摺口

5.上方尖角向下攝入摺口

做法：

1.甘筍、洋葱、西芹、薑及芫荽洗淨

2.甘筍連皮切片，洋葱去衣切片，西芹切幼段，薑連皮切片

3.芫荽只取下半段，用刀柄搗根部2至3次

4.甘筍、洋葱、西芹、薑、芫荽、胡椒粉、老抽、生抽、喼汁、紹興酒、黃糖及鹽拌勻

5.加金沙骨，拌勻，放進4℃雪櫃醃3小時

6.從雪櫃取出金沙骨，用廚房紙或鏡布抹乾金沙骨

7.金沙骨拌勻生粉，用牛油紙包裹，放置在焗盤

8.焗爐預熱至180℃，放進紙包骨，焗5分鐘，取出

9.中大火燒熱油鑊至180℃至200℃，沿鑊邊慢慢放進紙包骨，厚紙的一面朝下，半煎炸兩面。注意油量達紙包骨的三分之二高度

10.炸至紙內起泡，膨脹起來，同時油聲變小就可起鑊

貼士：

．剩下的芫荽葉莖可用於其他料理

．胡椒可以混合黑、白胡椒，既香且辣。而紹興酒可改用米酒、清酒；喼汁可改用鎮江醋

．待全部紙包骨起鑊後才關火

● 有片睇

想跟Son姐學做港式紙包骨

立即去片：bit.ly/3HSpxYs

● 烹飪達人

張慧敏（Alison，Son姐），曾任資深獵頭人，現為企業培訓顧問，亦是著名親子、職場專欄作家，在明報《Happy PaMa教得樂》撰寫「辣媽CEO」專欄，以辣筆分享親子教養心得，深受家長歡迎。由於自幼跟隨母親習廚，培養對烹飪的興趣，學得一手好廚藝，精通中、西、東南亞、日韓等多國菜，擅於簡化複雜食譜，讓新手享受入廚的樂趣。●

文：張慧敏

場地提供：Gaggenau Culinary Studio @ KI Island South Galleria

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

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