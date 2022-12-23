元朗→青衣→美孚→尖沙嘴 聖誕遊車河沉浸歐陸情調

第1站：元朗賞「極光」 低炒拍出最佳構圖

今次自駕遊由元朗YOHO MALL（形點）起步，因為商場內的聖誕裝置「雪影極幻森林」極受歡迎，想影靚相就得提早入場避開人潮。為方便駛往下一景點——青嶼幹線觀景台，建議泊車時選擇形點一期的C、D區域停車場，離開時可直接經元朗公路駛上新界環迴公路。

聖誕主題裝置分散於形點1期及2期的中庭，當中以一期布景較富特色，建議先拍攝「極光體驗館」，雖然裝置吸引程度與「雙色夢之森」不相伯仲，但由於體驗館的理想構圖是一個人或三兩朋友一起進入，排隊輪候需時，相反雙色夢之森的最佳取景位置卻有多個，可借位避開其他人入鏡，相信大家都識得揀。

顧名思義，極光體驗館是模仿置身於極光下的雪國，構圖時簡單地由低角度向上影，同時避開牆上射燈以免干擾相機或手機測光，便能輕易拍出紫紫綠綠的「極光」景色。

在體驗館旁邊，便是廣闊的雙色夢之森，一整排假樹鋪上2萬顆黃色燈泡，營造金黃樹海，再配合芒草、雪人、聖誕鹿、街燈等裝置，場景夢幻，構圖時建議水平拍攝，避免將商場天頂或地板入鏡。●

YOHO MALL泊車資訊

網址：www.yohomall.hk/tch/main/access

第2站：汀九橋下火車樂園

離開形點駛上元朗公路，保持在最左行車線，左轉後可接上新界環迴公路，然後跟着「荃灣及九龍」方向指示路牌行駛，就能經青朗公路、大欖隧道（私家車收費$55）、汀九橋駛到青嶼幹線觀景台，車程約15公里。駛過汀九橋時注意，因為接下來行車路線很易走錯，最簡單方法是在經過汀九橋後一直挨最左線行駛，沿途看到寫有「行政大樓」及「觀景點」的指示路牌，當離遠見到一個獨立的藍色「行政大樓」路牌，便改為挨着右線穿過指示牌，接下來轉入一個大彎，繼續直駛經過迴旋處及行政大樓，約500米後便可駛入右邊的觀景點停車場。場內設約20個停車咪表，一般很少泊滿。

停車場設連接天橋，由於觀景台地點較偏僻，遊人不多。順着螺旋小徑走上觀景台，環境開揚，是拍攝青馬大橋及汀九橋的好地方。

園內有一間模型火車咖啡茶座Hobby NaNa Cafe，除了售賣火車模型還架設多條路軌讓火車模型行走，吸引不少火車迷來交流。老闆Peter說已開業8年，開店純為興趣。除了逢周三休息，其他日子也可能會因私事而休店，到訪前宜先留意fb專頁（@hobbynanacafe）。●

第3站：愛麗絲秘密花園「照騙」呃like

參觀完畢，差不多是時候醫肚，今次選擇了到美孚開餐，因為可順道到荔枝角公園，尋找「隱世愛麗絲花園」神秘打卡位。從觀景點停車場駛出，沿右線跟着「九龍、大嶼山」方向路牌行駛，經長青公路、長青隧道、青葵公路駛過左方的瑪嘉烈醫院後，便要在青葵公路3號出口離開高速公路，在燈位左轉入深旺道便可找到露天停車場。

美孚新邨有不少食店，選擇位於第4期的PHI Coffee and Pancake。餐廳本身在飲食分享平台的評分非常高，近日更聯乘來自芬蘭的卡通人物姆明一族，推出多款聖誕主題甜品及飲品。當日我們點了宇治抹茶紅豆梳乎厘及以士多啤梨、白朱古力及鮮奶製作的淘氣阿美的粉紅冬日特飲。梳乎厘鬆軟綿滑，充滿蛋香而不會太甜，搭配紅豆、抹茶漿令味道變得更有層次，盤上還有抹茶啫喱及糯米糰子等小吃，分量相當大。雖然梳乎厘的賣相吸引，但切忌用太長時間打卡，否則梳乎厘冷卻後整個下塌，吃不到原有的飽滿口感。

一場來到美孚，我們決定在往最後一站前，順道到荔枝角公園內一個神秘打卡點，一探虛實。這個在網上地圖被標註為「隱世愛麗絲花園」的景點，位於園內極限運動場旁邊，雖然網上有不少拍得極富美感的相片，但來到現場見到實物，自自然然會浮起「照騙」兩個字！所謂的歐式鄉村小屋其實只得半截，從後方看只是一塊白板，所以即使記者拿着相片向經常在公園內打躉的街坊打聽位置，竟要問到第5人才懂回答。不過隱密位置也有好處，因為大家可放心慢慢打卡，其實只要懂得構圖，童話風情的相片仍能在社交平台呃到不少like。●

泊車貼士

雖然美孚新邨第4期及第7期都有停車場，不過時租$30，若不介意行遠3、4分鐘，可將車輛泊在深旺道及寶輪街的兩個露天停車場，時租$15，收費比較實惠，但留意最低消費為2小時

第4站：尖沙嘴旋轉木馬金光照維港

取車後，可經深旺道、興華街西轉入連翔道，一直駛到戲曲中心旁的燈口，右轉進入廣東道，經九龍公園徑左轉梳士巴利道，然後在漆咸道南交界處燈口右轉駛入K11 MUSEA停車場，全場約6.7公里，約需15至20分鐘。今年K11 MUSEA最有睇頭的聖誕裝置，要數位於6樓Sculpture Park的黃金旋轉木馬，雖然不可以真的騎上去，但在其他擺設如黃金小屋、黃金聖誕樹的陪襯下，可輕易拍出閃閃令的聖誕效果。

如時間許可，可從星光大道往紅磡方向走，對面的永安廣場、香格里拉酒店、尖沙嘴中心及帝國中心各安裝了不同類型燈飾，有靜態有動畫，富聖誕氣氛。●

K11 MUSEA泊車資訊

網址：www.k11musea.com/zh-hk/parking

文：周群雄

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

facebook @明報副刊

Instagram @mp_foodie

電郵: feature@mingpao.com

[自駕遊]