holiday Special：在家過節或狂歡玩樂 與摯愛共度 閃亮聖誕

可是再放眼世界，全球經濟表現下滑、持續接近一年的俄烏戰爭欲斷難斷，各國民怨沸騰……又哪來慶祝聖誕的理由呢？不過，之所謂年年難過年年過，世道再難還是要過。宗教賦予聖誕普天同慶的意義，每個人對此的表達方式不同，有人選擇與摯愛靜靜地在家度過佳節，也有人想將煩惱拋諸腦後，放鬆心情與好朋友狂歡玩樂一番，身體力行演繹慶祝的真義。無論你的選擇如何，能夠與摯愛一起共度，此刻無價！

閃閃生輝 節日系列

聖誕向來是奉旨狂歡的節日，交遊廣闊的還可能要在平安夜當晚走幾場。若閣下同時又是愛美的時裝精，那麼精心挑選派對裝束必定是最關鍵一環。各大時裝品牌趁此良機不是推出專為派對而設的節日系列，就是推出別注配飾，而兩者的共通點，就是有着閃閃生輝的閃石刺繡，以及金光燦爛的用料和配色。若不想穿得像新娘伴娘，又或1980年代歌星登台般老氣橫秋，就切記避免穿上古典繡花加闊裙襬的晚禮服，廓形實在不宜過分浮誇。反而選擇背心短裙裝會更顯青春氣息，派對若在室內舉行則露露肉也不怕着涼，而且性感裝束亦有助為現場增添一點熾熱氣氛。

派對補妝也是不能忽略的細節，彩妝品牌今年一如既往推出聖誕限定系列，精緻奪目的化妝配件甚至可視為派對裝的配飾，一舉兩得。●

男士整理儀容 增添個人魅力

愛侶成雙成對出席聖誕派對，男方一定要收起平時衣著打扮不拘小節的心態，正所謂「咩都咁隨便，又點會有人畀面」？若因此讓女伴在友人面前丟臉，只能後果自負。男士首先要留意的是儀容，例如面色暗淡、嘴唇龜裂或頭髮蓬鬆等低級錯誤是絕不可以接受，幸好市面上有不少簡易美容產品適合怕麻煩的男士。適度灑一灑香水，在嗅覺上也能變得時尚，說明自己講究品味，亦能增添個人魅力。

若要以金童玉女的姿態登場，男方的衣飾亦要與女伴互相匹配，但匹配意非「襯到絕」的情侶裝，而是相方衣飾上要有相類似的特質，在色調、物料、設計細節以至格調上的一致。例如女方穿上的，是一件飾滿細碎閃石的黑色連身晚裝，那男方當然同樣要選擇黑色為主色，用料可選順滑的羊毛質料，予人一種正裝的感覺，設計上則要有適度的閃石細節，或襯以閃亮的配飾，這樣既能與女伴的晚裝匹配，亦恰如其分扮演陪襯的綠葉角色。

若到朋友家舉辦的派對，總不能只帶「一梳蕉」赴約。禮物當然要由男方安排，限量版的美酒，以至經過精心挑選的聖誕hamper會是得體的選擇。●

佈置家居過溫馨佳節

有人天生喜歡交際應酬，遇到聖誕佳節便會為派對活動感到莫名興奮。有人卻希望遠離繁雜場合，寧與摯愛溫馨度過。事實上香港人習慣急促的生活節奏，聖誕節就算不參與派對活動，大家也可能會選擇舟車勞頓往外旅遊，卻忽略在家寧靜閒逸帶來的溫暖。

其實愛侶在家過節也可以充滿聖誕氣氛，例如可穿上略帶節日感的家居服，與另一半共同將愛巢佈置一番來增添情趣，再點上香薰蠟燭讓溫馨氣氛提升。於平安夜自製一頓晚餐，即使廚藝難以與星級餐廳媲美，卻可以誠意搭夠，配上精美的餐具和餐桌擺設。餐後放下手機或平板電腦，一同品嘗聖誕甜點或安坐客廳一同細閱書本，此情此景是否比瘋狂派對來得更吸引？●

查詢：

Armani/Dolci www.armanidolci.com/en

Balenciaga 2191 1009（K11 MUSEA店）

Bottega Veneta 2234 7078（ifc店）

Burberry Beauty 6324 8083（海運大廈店）

Clarins 2239 6688（希慎廣場店）

Chivas www.chivas.com

Dior 2156 9810（時代廣場店）

Diptyque 2521 6799（ifc店）

Farfetch www.farfetch.com

Gucci 2524 4492（置地廣場店）

Hermès 2525 5900（置地廣場店）

Joyce 2810 1120（太古廣場店）

Joyce Beauty 2762 0130（希慎廣場店）

Louis Vuitton 8100 1182（置地廣場店）

M.A.C 2196 8050（圓方店）

Marimekko 2203 4218（銅鑼灣店）

Miu Miu 2918 4616（太古廣場店）

Prada 2522 2989（置地廣場店）

Roger Vivier 2810 8690（置地廣場店）

The Outnet www.theoutnet.com

Tiffany & Co. 2845 9853（置地廣場店）

Tom Ford Beauty 3572 0184（ifc店）

Valentino Beauty 2323 3828（海港城店店）

Versace 2561 5018（中環店）

連卡佛 2118 2288（ifc店）

文：溫兆明

協力：劉詩言

模特兒：Kemmei Watanabe、Daria Ba（Primo）

化妝及髮型：Barbie Hui

場地提供：ifc連卡佛

編輯：陳淑安

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