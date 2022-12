【明報專訊】不少人視陶瓷為生活日常用品素材,現於倫敦Southbank Centre的Hayward Gallery展出的Strange Clay: Ceramics in Contemporary Art(至2023年1月8日),便一如主題展示陶瓷的非凡可塑程度,可達至藝術品的水平,如Betty Woodman的House of the South, 1996(A),將立體化為平面。David Zink Yi的巨型魷魚作品Untitled(Architeuthis),2010(B),便延續了為作品注入生物特質的主軸。但最具現場感,該是Lindsey Mendick的Till Death Do Us Part(C),用陶瓷製成不少害蟲如蟑螂、老鼠等,呈現家中的微小戰爭,從而引伸到「家家有本難念的經」的智慧箴言。