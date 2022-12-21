廚房說書人：聖誕食品由來：布甸、木頭蛋糕外，還有豬頭？

燒豬頭盛於16世紀的銀盤上

古時英國人在聖誕會吃鵝，甚至燒豬頭。你沒有看錯，確是豬頭！你或會質疑我信口雌黃，英國是紳士之國，又非蠻荒之地，或「背脊向天」便能吃下肚的中國，怎會吃豬頭？早年曾留學英國的「香江第一健筆」林行止，在回憶英倫生活時，也有記述這稀奇古怪一幕。他說自己並無參與過這樣的盛典，但卻在《牛津郵報》上讀到有關介紹，說牛津的Queen's College，當時仍會一年一度上演豬頭宴盛事。他描述：「燒豬頭盛於一隻16世紀的銀盤上，裝飾得不倫不類，供放在院士的餐桌上。這時在喇叭手的引領下，學院詩歌班唱着拉丁文的《豬頭頌》（The Boar's Head Carol）魚貫進入餐廳，院長把啣於豬嘴間的橙取出，贈與領唱者，又將『迷迭香花』的綠枝分贈各院士和嘉賓…… 」

這背後其實有個故事，話說很久以前有位牛津學者，有次步行往教堂望子夜彌撒途中，手執古希臘大哲亞里士多德的著作閱讀，路過叢林時，衝出一頭憤怒野公豬，原以為手無寸鐵，得束手待斃，但忽然靈光一閃，醒起手中原來是有「寸鐵的」，那就是手中那本鑲在金屬框架中的聖賢書，手忙腳亂下，就以此往豬頭上打，又陰差陽錯的把它塞進了這頭畜生口中，把野豬活生生嗆死。結果，這野公豬的頭，便出現在學院的餐桌上，還經過一番粉飾，還有詩歌班伴唱。

另一應節食品是聖誕布甸（圖），那是將麵粉、牛油、葡萄、果仁、其他果乾等攪拌在一起，再用布包起來，吊在低溫地方一個月以上，再拿去蒸，吃時淋上奶油果醬等汁料，又或更奢侈版本，淋上白蘭地之後再點火上桌。大家或會嫌這種聖誕布甸太粗糙，但要記得那是個吃得飽就滿足的年代，對平民而言，它無疑夠飽肚，與塞滿了餡料的烤鵝或烤火雞一樣是豐裕的象徵。

有關聖誕布甸起源，有說是與凱爾特人的神話傳統有關，他們把收穫到所有好東西都放到大鍋子裏煮，如在穀物中加入水果甚至是肉類，且不斷攪拌，祈求豐收。後來肉類不見了，變成前述的布甸。過程中需要動員家中所有成員一起攪拌，並依照太陽運行方向由東向西移動杓子，當中還有不少宗教繁文縟節。拿到餐桌前淋上白蘭地之後再點火，也不是為了好玩或噱頭，而是表現太陽熱力的宗教儀式。

木頭蛋糕（yule log）也是另一聖誕食品。話說有幾個西歐部族，古時都有在森林裏砍下木柴再拖回家放進壁爐內燒，作為慶祝聖誕的習慣，後來居住環境改變，燒柴枝便變成了吃形態相近的蛋糕。以前木頭會燒幾天，於是這種木頭蛋糕也會吃幾天，在聖誕節前便開始吃。

文：蔡子強​（隔周刊出）

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