家庭有教：處理壓力步驟C（二）——調整「災難化」想法

情况一：「唉，今次小測只有70分，大件事喇，我可不是讀書的材料，一定不能夠升讀好的中學，又升不上大學，我再無將來了……」孩子因為一次的小測表現未達預期，就無限放大至自己的將來，甚至是以後的人生災難；

情况二：「今次慘了，英文堂時不懂得回答老師的問題，老師一定會覺得我很差勁，又好懶惰，老師以後一定會覺得教我都無用，以後我的英文都會十分差了……」孩子因為一次表現欠佳，就無限放大地推測別人對自己的評價，更認定別人以後都會負面地看自己，以後就再無法「翻身」。

先安撫情緒 引導換位思考

家長不妨參考以下的辦法去幫助孩子，擺脫「災難化」思想：

1. 先安撫孩子的情緒，心情稍為平靜下來才認真處理：「爸爸媽媽見到你很擔心，因為你認為小測很重要，所以你會緊張。爸媽陪住你，一齊慢慢深呼吸。」

2. 當孩子稍為平復，家長可以開始跟孩子想像，當類似情况出現在其他孩子身上時，他們會有什麼反應：「我留意到當明仔認為自己表現欠佳時，他會覺得今次可能未夠努力，下一次會再加把勁，表現就會再好一點。」「明仔今次身體不適，康復後表現就會變好。」

3. 當孩子開始明白，事情發生在其他孩子身上，可能有其他相對較理想的發展時，就可以引導孩子想，究竟「災難」、「失手」有多大的機會延續呢？「似乎今次的表現，有可能只限於今次，不等於日後會再發生。」

4. 再引導孩子想，自己可能有什麼可行的行動去「滅災」，例如與孩子一起調整日常的作息及溫習時間表（對自己）、向老師請教求助等（對別人），不論是對內或對外，均向「自己可以試什麼去改變」的方向想。

文：張溢明（香港教育大學兒童與家庭科學中心顧問暨教育心理學家）、林俊彬（香港教育大學兒童與家庭科學中心聯席總監）

作者簡介：參考本地及世界各地的家庭研究和臨牀經驗，笑談有效的教養方法。http://www.facebook.com/eduhkccfs

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[Happy PaMa 教得樂 第428期]