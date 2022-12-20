升學攻略：幼稚園及小學篇

問◢ 家住筲箕灣，女兒來年入讀K1，正考慮筲箕灣崇真幼兒學 校、北角衛理堂幼稚園和西灣河的浸信會培理學校。女兒性格好動，有好奇心，喜歡看書，2歲半能講不少中文句子，家庭沒有英文語境。根據playgroup觀察，女兒未能坐定定聽講或看示範。請問哪間較適合？或者趙sir有沒有其他建議呢？

答◢ 參考教育局之評核報告，本人給你提出3所幼稚園的排名（從A++至A-）如下：浸信會培理學校A++；筲箕灣崇真幼兒學校及北角衛理堂幼稚園均為A。教育局之評核報告是基於4大範疇，一為學校管理，二為課程設計、教學技巧及課程評鑑，三為支援兒童多元需要，四為兒童各方面發展。排名最高為浸信會培理，其餘兩所也辦得不錯。

學校有無PN班 不影響K1內容

問◢ 小兒性格好動，請問救世軍海富幼兒學校、保良局呂錦泰幼稚園、香港保護兒童會中銀幼兒學校及深培中英文幼稚園，哪間較適合呢？另外，想請教有開辦PN（學前班）的學校和沒有開辦PN班的學校，在入讀K1時，幼稚園的課程（學術層面）會否有分別？

答◢ 你揀了4所辦得頂瓜瓜的幼稚園，參考教育局之評核報告，本人給救世軍海富幼兒學校、保良局呂錦泰幼稚園為4級中最高之A++，香港保護兒童會中銀幼兒學校及深培中英文幼稚園為次高之A+，所以前兩間較適合。理論上有沒有開辦PN班，在入讀K1時課程應該無分別，因為K1課程受教育局規定。我在教中學時也一樣，就算大部分學生從小學直升上中一，也一樣照教育局通過的課程來上課，不會跳教來遷就一部分學生。

禮賢重愉快學習 小一派位不俗

問◢ 小朋友考了將軍澳翠茵小宇宙幼稚園及九龍禮賢學校，就語境方面來說，翠茵好像很好，見它小一派位不錯；但禮賢教師很有愛心，也有可以升直的小學。如果小一的目標是直資或私校、哪間較可取？尋求你的專業及寶貴意見。

答◢ 從網上看兩校小一派位，翠茵幼稚園公布得比較詳細，但其實禮賢學校的小一派位表現也不差。禮賢比較重視愉快學習，亦有機會直升上其小學，從這個角度來看是值得考慮的。

文：趙榮德

作者簡介：前喇沙書院副校長、資深教育工作者（歡迎查詢幼稚園及升小問題，電郵：happypama@mingpao.com）

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[Happy PaMa 教得樂 第428期]