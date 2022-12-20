潮媽寶典：長衫女神 母為悅己者容

模特兒出身的Grace，因為一次行旗袍show而愛上這種雲裳美服，自此出席重要場合都會選擇旗袍，皆因它在女子身上搖曳多姿所散發的東方美，最能代表自己。研究歷史時，她發現原來早在1950年代《牛津英語詞典》就已收入Cheongsam一詞，長衫的文化和傳統都比旗袍更久遠，旗袍只是長衫文化的一部分。然而，坊間很難買到適合的長衫，大部分旗袍款式都很傳統，對腰線要求很高，不少女性擔心容易暴露身形缺陷。2011年，Grace結合行天橋所培養的審美觀，以及創辦公司所積累的人脈和市場營銷經驗，膽粗粗地創辦長衫品牌，希望將長衫常服化、年輕化、時尚化，推廣長衫之餘，亦希望令長衫形象更貼地。

Grace為此推陳出新──為了讓旗袍更易穿著而改低領口，下襬則以斜線剪裁，有別於傳統的高叉款式；她跟不同品牌推出crossover系列，不時成為城中熱話。Grace懷孕時，肚子日漸變大，穿不下過去的旗袍，為了讓更多愛美的準媽媽也能穿旗袍，她找來彈力大的萊卡料，產前產後都能穿。2017年，大兒子出生後，她又推出長衫親子裝……

事業是情緒出口 轉移注意力

3年前，Grace生下小女兒不久便遇上疫情，開始在家工作，既照顧兩個小朋友，還得手機不離身，遙距打點品牌的一切。小朋友正值不懂事的年紀，Grace白天很難一心一意地處理公事，她苦笑︰「夜闌人靜時是我的工作時間，也是我的me time。事業是我情緒的出口，有事業是好事，可以轉移注意力。切換到長衫頻道時，我和世界的距離沒那麼遠，沒那麼脫節。」

「當媽後，我在家照顧小孩就是一個瘋子，不敢照鏡子。」Grace在訪問時大方承認在家中的形象，沒想到摩登亮麗的長衫女神，在家卻是瘋子。養育孩子真的很耗心神，操勞的心從孩子誕生一刻便伴隨終身。長衫好比是Grace的充電線，為她輸入正能量。長衫事業10年來不斷壯大，讓她看到自己的進步，更加自信；另外，長衫給她一個好好打扮的藉口，穿起旗袍，把自己收拾精神，望着鏡中的自己更愛自己了，任何人都不會拒絕美。

又到歲末，各種年會、聚會紛至沓來，媽媽們多久沒有把鞋櫃裏塵封的高跟鞋拿出來？多久沒有穿衣櫥裏最心愛的連衣裙？多久沒有好好地為自己畫個妝？12月的機會多着呢，行動起來，讓我們一起變美！

《夜媽媽 心裡話》以好歌伴聽眾度過繁忙夜，「潮媽寶典」環節每周一晚與潮媽對話，走進她們的內心世界，鼓勵女性活出精彩人生。節目逢周一至四晚上10至11時於港台普通話台（AM 621/FM 100.9跑馬地、銅鑼灣、灣仔、屯門北/ FM 103.3將軍澳、天水圍）播出。ptc.rthk.hk

文：黄梓瑜

作者簡介：香港電台普通話台《夜媽媽 心裡話》主持，訪問老手，潮媽新手。陪伴寶寶成長，同時注重自身發展，希望透過聲音為媽媽們帶來力量，一同成為更好的自己和媽媽。

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[Happy PaMa 教得樂 第428期]