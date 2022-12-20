教育提案：如何協助自閉兒與人溝通？

睇戲學解讀語意情緒

自閉症患者時常未能讀取別人說話中的重要信息，不明真正含意，不善理解別人的情緒變化，聽不懂含有比喻、雙關語、幽默、諷刺和語意曲折的句子。家長可跟子女同看電影及劇集，當出現反諷、嘲笑、比喻的話語時，教導子女留意別人的說話內容及語氣。例如角色對遲到者說：「你真係好早喎！」其實是諷刺對方不守時及表達不滿。這時家長宜直接指出說話者的真正想法，並請子女觀察說話內容、語氣及情境是否協調。

家長也可用各種社交場合為例，如小息時間、家庭聚會等，按孩子與親友朋輩的熟稔程度，耐心說明如何應對不同人，如應否與對方開玩笑等，讓他們明白在不同社交場合應有的態度和禮儀。

漸進式提問 引導分享己見

家長宜鼓勵子女表達自己想法，讓別人領會他們的意圖。家長可利用漸進式提問，引導子女以較豐富的詞彙及完整句式表達所想。例如：

孩子：我唔要！ 家長：你唔要咩吖？

孩子：唔要鞋！ 家長：點解唔要？

孩子：腳，呢度。

家長：哦，因為你腳趾痛，所以著唔到鞋。你試下講成句完整說話畀我聽吖。

孩子：我腳趾痛，唔要著鞋。

過程中孩子有機會練習及修正詞彙，家長也能培養聆聽技巧。漸進式提問的重點是多用開放式問題，例如問子女要什麼和想做什麼。只要在日常生活多練習，孩子自然會有所進步。

接龍遊戲鼓勵延續對話

「高功能自閉症患者」是指在智商測驗中，分數在臨界及平均範圍以上的自閉症人士。他們的語言能力和智商與一般人無異，部分患者有時會滔滔不絕談論自己愛好的話題，無意間忽略了對方感受。如家長希望改善子女自說自話或偏離話題的情况，可嘗試玩「接龍遊戲」，讓子女習慣承接別人提出的話題。遊戲規則是延續上一名玩家的話題，家長選定主題後，請子女說出相關事物，輪流增加字詞或更改上一個答案的部分字詞，以延續故事。例如以動物園為主題：

媽媽： 睇老虎 孩子： 飼養員餵老虎

爸爸： 隔住玻璃睇老虎 孩子： 隔住大水池玻璃睇魔鬼魚

未懂口語 先用手勢眼神溝通

至於尚未掌握口語的自閉症兒童，家長宜教導他們以簡單手勢表達需求。如小朋友想取得某物件，便要攤開手掌索取，而不是從別人手中搶去物件。家長亦可引導子女運用眼神與人互動，例如將子女想要的物件移到自己面前，並注視該物件，讓子女學會留意別人的目光，運用眼神溝通。

當家長協助自閉症子女改善表達和社交溝通能力時，不應要求他們達到一般小朋友的水平，而是以提高他們的溝通能力為目標，幫助他們準確地傳情達意，與他人順利交流，建立良好社交關係，令他們日後更易融入社會。

文：田采釉

（香港大學教育學院溝通、發展與資訊科學學部助理講師）

作者簡介：香港大學教育學院為本港主要師資培訓機構，致力對本港教育政策與發展作出貢獻。專欄內容由學院學者及導師（包括言語治療師）提供，分析教育問題，破解迷思。

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[Happy PaMa 教得樂 第428期]