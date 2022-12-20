親子筆陣．善養救未來：楊采妮的媽媽課

「每次當兒子問可否買玩具時，我就莫名惱火，第一個感覺就是『又要？』，我會直接解讀成『貪心』。但那次共學之後，我反思到這跟我自己小時候的成長很有關係。」Charlie分享，兒時常常受父母提醒，不可接受別人的東西，就算是親友，硬給時也要想方法拒絕。「這本是好事，特別是我做母親後，更明白我父母嚴謹的教導；但同時，這不單影響了今天我對孩子要求的看法，也發現了作為一個成年人，我不善於說出心裏真正想要的事，因為覺得這是『好貪心』。」

「又要」買玩具「好貪心」？

「其實，能夠把心裏覺得想要的事坦白說出來，無論最後對方同意與否，坦誠地表達內心想法，沒有感到遺憾及不公平，可是相當重要的一件事。孩子能夠天真坦誠地開口問我們，而非壓抑着真正的想法，不就是我所希望的嗎？」

那天晚上的共學經驗，談到了兒時有哪些需要未被滿足，整個討論、探索、默想的過程，深深觸動了Charlie。當她意識到因着兒時的經驗，產生了某種主觀「觀念」，當下便立即調整自己與孩子的互動方式。「孩子說想要玩具車，這次我說『你們已經有很多車了，等媽媽考慮一下』，結果孩子反而說，『媽媽，it's OK，我只是想說我很喜歡』。」當孩子表達自己需要的時候，Charlie不再即時產生怪責的情緒，容讓他們發言，希望多了解孩子的想法，藉此建立良好的溝通關係。「跟着你們的課程，我每天也在修正對待孩子的方式，連我對待自己的方式都改變了。」

家有兩個孩子，總有爭執之時，Charlie也跟很多家長一樣，會有大爆發，然後又感愧疚的時候。在丈夫支持下，她嘗試與孩子「單對單」約會。「啟發我的其實是我老公，他一直堅持無論怎樣都要有夫婦兩人的時間，所以我們每年都會有兩次無孩小旅行。最初我說『怎可以放下孩子呢』？老公就說『等我來跟他們說』，我見他們3個『男人』坐在一起談得好好的，最後發現孩子原來都OK時，我就開始試試帶一個孩子出街， 着另一個在家等候，發現效果奇佳！回家時，兩兄弟親愛得像多年沒見一般，分享各自見聞。對我來說，原來帶一個孩子外出，比帶兩個容易得多呢！」

Charlie一直熱心公益活動，多年前與圈中好友成立小黃花慈善基金，扶助有需要的孩子。但現在，她覺得家長是更需要支援的一群。「Parenting永遠學不完，有時別人有用的方法，在自己身上用不着。始終各人的實際情况不一樣，但可參考，互相支持。我認為先管理自己的情緒及排除偏見最重要，跟一些open mind、不隨便批判的人共學，的確讓我感受到，原來用善養的概念帶孩子，比想像中更輕鬆和諧！」

文：教育大同團隊

作者簡介：教育大同是由家長發起的慈善機構，自2014年成立以來，一直推動家長及教師透過反思教育的意義，從尊重孩子的不同需要出發，革新在家、在校、在社區的教育／教養模式。

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[Happy PaMa 教得樂 第428期]