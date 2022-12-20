跟天使開甜粉聖誕派對

【明報專訊】聖誕節除了聖誕老人、鹿車，當然少不了天使出場！今個冬天上水廣場舉行盛大的「Sonny Angel甜粉聖誕派對」，邀請各位粉絲親臨商場與6個以全新節日造型登場的Sonny Angel作近距離接觸，多個室內外裝置包括「情迷白日夢水晶球」、「天使雪の屋」、「觀星光影月亮」及「粉紅變裝魔法」等都非常IG-able！而天使亦不忘把禮物送給大家，只要在場內消費滿指定金額便可參加「天使禮物大放送」，於限時60秒內控制發射器瞄準發射顏色聖誕球，擊中聖誕樹頂上相同顏色的裝飾球即可得分，完成遊戲更可贏取小禮品。場內更有販售機出售4大系列迷你公仔，保證大家樂而忘返！