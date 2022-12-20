家家有禮：漫遊減碳市集 過綠色聖誕

一場來到，當然也要打卡留下冬日回憶，大家可在MCPOne的「天荒地老•鹿遊摩天輪」，於3米高的巨型摩天輪前向聖誕老人許願；又可在SSC的「旋木•鹿想飛翔」，與在迴轉木馬上的聖誕麋鹿，一同愉快起舞，打卡留念！

■INFO

Wonderful X'mas 聖誕嘉年華 @SSC．MCPOne

日期：即日至2023年1月2日

時間：上午10:00至晚上10:00

地點：上水中心購物商場及新都城中心一期

查詢：2672 6328

■送冬日窩心香氛禮盒

SSC上水中心購物商場及MCPOne將軍澳新都城中心一期送出冬日窩心香氛禮盒予《HappyPaMa教得樂》讀者。名額10個，每人可獲禮品一份。截止日期：12月27日，送禮詳情刊於報章。

整理：陳真紀、顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第428期]