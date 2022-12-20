家家有禮：兒童演唱跳 閃耀舞台

【明報專訊】過完聖誕又有什麼好節目呢？當然是欣賞一班小朋友的歌喉。過往為大家帶來許多精彩音樂劇的小鱒魚兒童合唱團，為迎接新一年，於今年12月帶來一齣原創兒童音樂劇《Go！Go！向前衝》，超過80名小朋友在台上又演又唱又跳，由8至16歲的小朋友擔綱演出，3到7歲的小朋友則大展歌喉，閃耀舞台。今次劇情講述5個來自不同星球的平凡小朋友，組成「Go Go Five」團隊參與銀河系歌唱比賽，他們沒有過人的天賦，但誓要稱霸舞台，到底他們最後有沒有機會入圍總決賽呢？