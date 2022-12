走進「魔法書」與蝶共舞

來到花園入口,大家先看到大型藝術裝置「魔法童話書」,童話書原來內有乾坤,裏面有光影投射裝置,在漆黑之中,可看到櫻花綻放或蝴蝶飛舞,小朋友都非常興奮呢!至於三角形「炫彩琉璃小屋」共有10間,均是私隱度高的獨立屋,每間可坐2至6人,並提供2個晚餐時段,其中下午5:00開始的Twilight Dinner,大家可以在黃昏的magic hour用餐;另一個是晚上8:00開始的Starry Dinner,在黑夜中聽着海浪聲享受晚宴。菜單包括餐前飲、餐湯、頭盤、主菜、甜品及特飲,主菜分別有慢煮黑松露雞卷配日本番薯蓉,或香煎海鱸魚配海膽珍珠意大利飯,亦可額外付$168,將主菜升級至日本A4和牛西冷配香煎鵝肝。

■INFO

the pulse「Enchantale by the Sea幻海魔法童話小鎮」​

日期:即日至2023年1月2日

時間:Twilight Dinner下午5:00至晚上7:30;Starry Dinner晚上8:00至10:30

票價:$988起/位(大小同價,另加一)

地點:淺水灣the pulse海景天台空中花園​

預約:bit.ly/3W52RZz(須於2天前預約)

[Happy PaMa 教得樂 第428期]