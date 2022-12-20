律師行設咖啡店 給員工身心打氣

設3000呎休憩空間

呷一口「回魂啡」，是不少打工仔開始一天的儀式。在商廈區，一杯咖啡起碼賣30、40元，但在貝克•麥堅時國際律師事務所（Baker McKenzie）的香港辦公室內，除了有免費即磨咖啡供應，還有駐場咖啡師即場為員工冲泡咖啡，售價僅為外面的一半，最便宜只需14元就可歎到一杯高質的美式咖啡。

2019年，律師樓從中環搬至鰂魚涌現址，並在辦公室劃出約3000平方呎的休憩空間，兼營咖啡店The Bakery。現時由2名駐場咖啡師主理，選用本地烘焙的咖啡豆品牌，並提供7至8款麵包糕點，同事都愛來這裏走動一下，望望東區走廊對出那片無敵海景，呷一口咖啡，小休片刻。貝克•麥堅時國際律師事務所（香港）總經理梁思頴說，「同事work hard play hard之餘，年輕同事還很注重work-life balance」，這個休憩空間還提供一個聚腳點予同事，大家可以交流近况，更會舉辦每月一次的Friday Night Drinks、聖誕派對等。

注重員工work-life balance

加入律師行4年的律師容天任表示，平時會與同事打籃球，又試過參加公司的龍舟隊，紓緩壓力之餘，還可促進同事之間關係，「很多時在辦公室，尤其我們這些較大型公司，一整天過去都未必與很多人談話，參加這些活動可認識其他同事，聊聊工作以外事情」。他們更於2019年成立員工福祉委員會，舉辦各式活動照顧同事身心需要，委員會主席艾思（Jonathan Isaacs）指，曾舉辦行山、跳舞、瑜伽、冥想等活動，所有員工都可免費參加。「我們每周還有按摩師來辦公室，按摩頭肩頸約20分鐘，很受歡迎，每次一出活動電郵，10分鐘內就額滿！」他都享用過按摩服務，可叉足電後又再搏殺過。公司另設有24小時熱線，為同事提供免費心理支援。梁思頴指出，「關愛員工，做這些身心健康相關的事情，讓員工有歸屬感，覺得公司是認真看待他們的身心需要」。

設24小時熱線 免費心理支援

該公司不止有各種減壓活動，工作上亦有彈性安排。疫情下在家工作成新常態，但他們早在2019年已推出相關政策，員工每周有一至兩日可在家工作，據統計曾有一成人申請在家工作。合伙人屈愛青解釋，律師行業有很多保密工作，亦要看大量文件，能否在家工作，要視乎不同部門的工作性質，但這個彈性安排可在某程度上方便同事，政策尤其受年輕人及有家庭的同事歡迎，「疫情後在香港尤其年輕人求職，可能會先問能否在家工作，如果僱主有這個安排，對他們而言會較有吸引力」。