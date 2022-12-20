千萬元打造員工飯堂 友善環境贏人心

「我們不叫員工（staff），叫團隊成員（team member）。」Asim訪問開始時，已糾正記者的用字。在他的眼中，員工猶如家人，疫情期間，不少來自海外的員工已有2年多未見過真正家人，公司資助他們回鄉，包辦機票、隔離酒店、無上限假期，其間一樣有糧出。誠如加入公司將近10年的資深員工Tony說：「（令人留下的）魔法不在於餐廳，而是人。」

走入中環士丹頓街一家面積4800平方呎的樓上餐廳，木桌椅放滿一室，裝潢簡約，牆上掛滿大大小小照片，有龍舟比賽、派對、電車，感覺溫馨，仔細一看，其中一張相有餐飲集團Black Sheep創辦人之一Syed Asim Hussain的身影，這不是一家普通餐廳嗎？「我們租用這處時，的確有打算開一間新餐廳。」最後，說好的新餐廳卻變成集團的團隊飯堂（team canteen），從外賣速遞員、廚師、侍應、清潔姐姐、後勤同事，甚至老闆、合伙人等，只要是Black Sheep的一分子，均可在這裏免費開餐，也讓同事午後落場時有個落腳休息的地方。

食物飲品免費 質素媲美旗下餐廳

「這裏的食物、飲品全部免費，我們曾討論應否以代幣購餐？最後決定放棄，我很想讓團隊感受到我們成立這裏時的精神和熱情，有時金錢會摧毁這些意義。」Asim說。

作為餐飲集團的員工飯堂，大家可能以為供應的都是一般的「頹飯」吧。採訪當日，供應的4款菜式包括菠蘿咕嚕肉、法式牛油燴雞、青咖喱雜菜等，記者試過，味道跟集團旗下餐廳的出品同出一轍。這裏供應的菜式都是依照集團的餐廳食譜來烹調，雖有專屬廚師，但集團旗下餐廳的大廚亦要輪流到來作顧問廚師，認真程度沒有因為對象改變而馬虎。採訪時就正正碰見其中獲米芝蓮一星印度餐廳的主廚Palash Mitra在廚房「檢視」當日供應給team member的咖喱雜菜。

飲食業為員工提供福食是行業傳統，但大多只是在餐廳內用膳，鮮有如他們在寸金尺土的中環租用整個樓層作為員工飯堂，Asim透露這裏建造成本達1000萬元，每月還要額外投資50萬營運。本身是餐飲業出身的他，希望培育業界人才，「既然有這個期望，就要有相應的支援給他們，飯堂是其中一步」。Canteen還設有試驗廚房，讓旗下廚師試驗新菜式、調酒師試新飲品，亦設有浴室，他希望未來可增設地方讓員工落場後休息。

集團的外賣速遞員Parminder Singh Sran每日中午送完外賣，都會跟其他同事來這裏吃飯。他說以前在其他外送平台工作，需自備午膳或外出用餐，「每餐起碼要70、80元，吃飯是一筆很大的花費」。對於經常四處走的外賣速遞員，他很開心可以有個地方，與其他同事聚首一堂。

無上限有薪假 資助員工回鄉探親

在經濟不景氣時，花千萬元打造不賺錢的飯堂，是一個瘋狂的想法，但對他們的員工而言，可能已見怪不怪。Asim與另一名創辦人Christopher Mark去年某日「飲大咗」，衍生出Travel-home Scheme，幫助旗下逾250名從海外來港工作的成員回鄉探親，他說當初向其他部門同事提及此計劃時，嚇他們一大跳。計劃不止包辦同事的機票、隔離酒店和新冠檢測費用，其間還可享無上限的假期、如常獲得薪金，整個計劃花費逾500萬港元，至今已有逾60名同事參加。計劃推出時，適逢當時的防疫政策，抵港人士仍須隔離21日，直到現在政府已取消隔離限制，計劃仍然生效。Asim說：「我很幸運我的家人都在香港，如果沒有他們在旁，日子會難捱不少，所以我都想我的團隊成員可以回到家人身邊。」

疫情前，餐廳經理Jack Gonsalves每年會回印度探親兩次，因疫情而沒法回鄉逾2年，他早前透過計劃回鄉3個半月順道旅行。「當我知道此計劃時，興奮得難以形容！在整個行業奄奄一息、我們每個月都蝕錢時，他們還為團隊投資如此大筆金錢，這個想法真的很瘋狂，但我同時不意外，這件事很『Black Sheep』，永遠以家人為先。」集團還會將餐廳盈利和創辦人薪金的特定百分比，投入至「Family Fund」，每年至少1000萬元，為成員提供免息貸款甚至補助金，幫助他們和家人渡過難關。

「雖然很多餐廳的福利比我們好，但好的福利不代表可以留住員工，員工還需要合適的公司文化和領導者。」餐飲營運主管Tony Ferreira即將迎來在Black Sheep工作的第10個年頭，「之前工作過的餐廳雖然都有team work，但沒這麼濃厚，（令人留下的）魔法不在於餐廳，而是人」。

文：張淑媚

編輯：梁小玲

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