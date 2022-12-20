知多啲：綁鞋繩有竅門 雙繞蝴蝶結不易鬆

1. 如（圖一）將鞋繩以正常方法由鞋頭開始左右交叉穿過兩邊鞋洞，當其中一條鞋繩由下而上穿過倒數第二個鞋洞時，直接將鞋繩穿過同一側最後一個鞋洞，但毋須索緊，留下一個繩孔。

2.將兩邊鞋繩穿過另一側的繩孔，然後才索緊並打蝴蝶結綁好鞋繩。

攀山專家鍾建民則說傳統高筒行山鞋的鞋繩只需順着鞋洞次序穿好，但如是新鞋，由於物料還未被著軟，不太舒服，因此不建議綁得太緊，只需輕輕索鞋繩打結即可。他說在打蝴蝶結收尾時，一般只會以其中一邊繩圈圍着另一邊繩圈繞一圈，然後便索緊蝴蝶結，「可嘗試繞兩圈才索緊蝴蝶結（圖二），這樣鞋繩便可綁得更結實，不容易被雜草樹枝扯脫鞋繩」。

加鞋墊解決鴛鴦腳問題

另外，根據二人銷售經驗，不少人都有「鴛鴦腳」問題，即左右腳板大小有輕微分別，要靠其他方法解決問題。鍾建民說最簡單方法是為較小的腳板多穿一隻襪，抵消鞋櫳內的多餘活動空間。Frankie則說可加配鞋墊，但就必須帶往試鞋，「特別是扁平足人士，如有需要使用加強足弓承托力的鞋墊，由於每款鞋墊的設計有別，即使看上來很薄，也可導致穿著不適，而且亦有可能與行山鞋的鞋櫳設計不夾，增加受傷風險」。