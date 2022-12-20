越野跑鞋中底緩震 傳統高筒護腳腕 最佳行山鞋依路况而選

近年越野跑成為港人熱門運動之一，在新冠疫情前兩三年，每年也有數十個越野跑賽事，特別是樂施毅行者、香港100、TransLantau 100等100公里賽事更是一位難求。疫情期間，雖然越野跑賽事受防疫措施影響而沉寂一時，但很快又以虛擬賽形式再度掀起熱潮，對越野跑鞋自然有一定需求。

越野跑鞋輕身舒適 緩震出色

運動用品專門店Cam2的銷售經理Frankie Tse，本身亦是資深越野跑手，他認同在疫情期間港人對行山裝備需求大增，「可能好多娛樂場所停業，大家為了可除下口罩唞啖氣，就選擇去郊遊」。Frankie說越野跑鞋是店內最受歡迎的行山鞋款式，「一來我們顧客大多數是越野跑愛好者，二來越野跑鞋的設計比較時尚，而且採用的物料柔軟，穿著感貼近一般跑鞋，輕身又舒適」。而越野跑鞋也有薄底及厚底的分別，「鞋底結構主要可分為具緩震功能的中底（midsole）及提升抓力的外底（outsole，又稱為大底），而厚底是指兩者加起來的厚度有3厘米或以上，緩震能力強，可減少膝蓋的負擔，不過論跑步時的腳感及輕身程度，就以薄底佔優，較適合越野跑高手穿著。

向顧客推介越野跑鞋前，Frankie說首先要了解對方的用途，「如果是短途郊遊，而且行的主要是政府部門鋪砌好的石屎林道、古道或樓梯，因為路况比較簡單，所以就算是新手，基本上穿著越野跑鞋也能應付。越野跑鞋的緩震效能出色，所以更適合上落樓梯或平整的斜路」。不過，如顧客打算行一些崎嶇路况，或準備到外國行山，Frankie便會建議對方購買運動型行山鞋或高筒款式，「運動型行山鞋的鞋身設計會比較硬少少，以鞋身側面設計為例，越野跑鞋為了偷輕重量及增加柔軟度，一般只會以織布技術提升支撐力；而運動型行山鞋大多會運用塑膠等物料強化鞋身支撐力，鞋身物料亦會比較厚、鞋底較硬，所以保護度會比較強」。

鞋釘大、平 橫推略變形夠抓地

Frankie特別提到鞋底設計對行香港山徑的重要，「很多山徑都由政府不同部門負責修葺，而且經常使用平滑的大石，由於香港的天氣比較潮濕，久而久之石面便會長滿青苔，在夏季或雨後會非常濕滑」。記者即時想起曾在獅子山回歸亭下走至黃大仙竹園邨中間一段鋪上大石塊的郊遊徑，在夏季晨間由於石塊表面結了朝露，走在上面猶如在溜冰！Frankie說要應付香港的特色山徑，揀鞋時要留意外底的鞋釘設計，「鞋底除了要有排水坑紋，鞋釘最好要夠大及平，可增加與地面的摩擦力；另外用手指橫向推動鞋釘，千萬不要揀很硬的款式，可用手指施力令鞋釘產生少許變形會較好，打滑時的抓地力會較強。Vibram的Megagrip鞋底便符合上述設計，在碎沙石路或濕滑石面都有不俗的防滑能力，不單愈來愈多越野跑鞋品牌採用，就算是傳統行山鞋品牌也開始引入」。

傳統行山鞋實淨 高筒減拗柴風險

曾登上世界七大洲最高峰的攀山專家，以及攀山用品專門店沙木尼創辦人鍾建民指，雖然很多人都愛穿越野跑鞋或運動型行山鞋，但自己始終鍾情傳統行山鞋，「雖然它們都被歸類為行山鞋，但結構上完全不同，傳統行山鞋雖然比較重，但就換來鞋身實淨及不易扭曲的優點，即使是低筒款式，對腳腕都有一定的保護能力，高筒款式就更加有效減少拗柴風險，不同鞋款各有優點，顧客要取捨」。他說傳統行山鞋有高、中、低筒款式，但就較少人搵中筒款，「行一般路况會揀低筒，較輕身及行得較舒適；行崎嶇山路就揀高筒，雖然會稍有不適但保護力強，而中筒的保護能力就比較尷尬，所以我們亦好少返貨」。

鍾建民同意在香港沒有太多崎嶇山路，因此低筒行山鞋已可應付大部分需要，但如果打算到外國行山，他便建議穿著傳統高筒行山鞋，「外國的山徑大多沒有人工修葺，路况天然且多碎石地，如果腳腕不夠強便很容易拗傷」。他說自己也有著錯鞋的慘痛回憶，「有一次去南美洲最高的山峰阿空加瓜（Aconcagua）行山只穿了低筒鞋，上山時無大問題，但回程時因為碎沙石路太跣滑，有幾次差點扭傷腳，而且鞋櫳亦入了很多沙石，好痛苦」，所以他建議如不熟悉路况，最好還是揀高筒款式。另外，外國的山一般較高，山上溫度亦較低，「傳統高筒行山鞋一般都有GORE-TEX防水功能，只要加一對快乾及保暖的行山襪，基本上已可以應付-5℃的情况，而且亦不用擔心鞋身因被積雪或溪澗弄濕，凍傷腳板」。

至少2個月「開鞋」

另外，他又強調傳統行山鞋需較長時間「開鞋」，「因為鞋身較『嚡』，起初穿著不太舒服，所以至少要穿鞋行簡單山徑1至2個月（以每星期穿一次計，每次約2至3小時），鞋身物料才會真正貼合腳形，用家亦可了解行山鞋的特性，之後才建議去行難度較高的山徑或穿到外地行山」。

■3種行山鞋特點

●越野跑鞋

優點：

．輕身

．採用柔軟物料，感覺舒適及適合跑步

．中底緩震功能強

缺點：

．鞋身只提供基本保護功能，不適合新手行走崎嶇路况

．價錢較貴

適合對象：

具備足夠訓練的越野跑跑手或行山人士

●傳統行山鞋

優點：

．鞋身以較堅硬物料製成，為腳板提供足夠保護

．鞋頭多一重堅固物料，即使踢石也不易受傷

．高筒式設計有效保護腳腕，不易拗柴

．物料的保溫效能較佳

缺點：

．較重

．物料較硬身，不及越野跑鞋及運動型行山鞋舒適

．價錢較貴

適合對象：

新手，或即將到外地路况不明的地方行山人士

●運動型行山鞋

優點：

．價錢較便宜

．保護力介乎越野跑鞋與傳統行山鞋之間，足夠應付香港九成主要山徑

缺點：

．較重，不太適合越野跑

適合對象：

有一定經驗的行山人士

資料來源：攀山專家鍾建民、越野跑手Frankie

文：周群雄

編輯：梁小玲

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