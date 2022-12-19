三人談：善用halftime 出錢出力幫人

陳寶莉、梁萬福和盧炳松，因為看見長者被忽略，選擇為老人服務。而陳寶莉和盧炳松分別創立恩橡基金會和基督為本基金，由零開始建立獨有的慈善機構，當中有什麼困難，且聽他們分享。

■陳：陳寶莉（Poh Lee）

■盧：盧炳松（BC）

■梁：梁萬福

陳：很多人都害怕退休，但其實退休只是從一個職位上退下來，而不是從人生中退休，之後還可以繼續貢獻，自己也有得着。只要對所做的事情有熱誠就可以保持年輕，正如BC和梁醫生一樣！

盧：就算你不去提、不去想，事實上退休後生活都會去了另一個階段。

梁：避而不談，其實是不願去轉變和適應。

陳：我看過鮑伯．布福德（Bob Buford）20多年前出版的書Halftime，說到了人生一半時間，當時是35歲，就要思考如何從成功轉化為舉足輕重（significance）。就像BC當時在可口可樂、迪士尼、領展的工作非常成功，但他想要轉化，就是要去幫助別人。

盧：當年在迪士尼工作時，有慈善團體帶病童遊園圓願，小朋友一見卡通人物，就像「痊癒」了一樣；退休後，我本想幫這個團體為晚晴病人圓願，但發現他們不服務18歲以上人士，我到處查探，真的沒有團體服務這群人，於是就自己做。

梁：多年前的人生halftime是35歲，但現在可活到上百歲，所以人生下半場50歲開始，Poh Lee就正好是那個時候退休，全職做慈善、搞服務，你是怎樣逐漸轉變身分和如何在轉變之中找到路向？

陳：轉化過程第一你要去嘗試，要試過才知道你最熱中什麼。所以我很久以前參與弘立（智立教育基金）和PathFinders（融幼社）的董事。第二，查找想做的服務是否獨特，會否資源重複，以免浪費社會資源，我們看到跨代方面沒有人是專家，於是選了這個。

盧：當時有好心人提醒我，沒有人願意贊助長者圓願，要做就要自掏腰包，最少要完全負擔起初3年的營運資金才好嘗試；我接納了他的建議，計過數能夠掏出200多萬元，就開展了「誠心所願」圓願之旅項目。

陳：說得對，打從第一天就要投入自己的資金，別人才看得到你是認真，不是「玩玩吓」，讓別人知道我們是決心服務，而且會持續下去。

盧：頭3年真的很少人捐款。最困難就是別人不知道你是否真的做和做多久，其實他們一直都在觀察，所以要自己落手落腳去做，向人證明你認真的，就會有人來幫手。

陳：要建立信心是困難的，因為不是一朝一夕，而且要爭取回來。經過一段時間，別人開始相信你，才會貢獻時間和金錢。此後，我就遇到很多有心人支持。