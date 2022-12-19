陳寶莉：退休不可怕 脫下律師袍 服務長者傳愛

「退休有什麼可怕？」陳寶莉（Poh Lee Tan）選擇55歲退下國際知名律師事務所貝克．麥堅時（Baker McKenzie）管理層職務，決心開展人生新一章，成為快樂退休的典範！

卸下律師袍，她出錢出力開辦NGO，幫助內地白內障患者，在本地關注吞嚥困難，還落力推動長幼共融，讓愛不斷傳遞開去。

今年剛剛64歲的陳寶莉（右圖），是慈善機構「恩橡基金會」創辦人，頭上的橙紅短髮，顯出她的活力和熱心。她在貝克．麥堅時任職律師30年，曾任香港和內地管理合伙人及亞洲區主席。

2011年一次車禍奇蹟生還，她認真思索人生下半場要如何走，她花了3年時間計劃，在2014年正式退下火線，「工作只是人生其中一個章節」，下一個章節是與志同道合的朋友創辦恩橡，換個跑道，全力進發。

效法醫生爸爸無私奉獻

她的溫柔熱心，源自爸爸。生於馬來西亞的陳寶莉回憶道，兒時每逢過節，家中收到很多禮物：蔬菜、水果、活雞，甚至活火雞！好奇的她就問媽媽為什麼，媽媽說：「當醫生的爸爸幫了很多貧困病人，沒有收錢，他們很感激，過時過節就送上禮物。」爸爸在6兄弟姊妹心中樹立了好榜樣，教曉他們要向有需要的人伸出援手。

選擇服務對象時，她一心服務長者，因為心痛老人被邊緣化，「他們為社會付出了一輩子，為什麼到了老年卻感到自己沒用、沒有貢獻，只是負累」？恩橡開辦初期，主要為內地白內障病人提供義診和手術，亦與香港不同機構合作，幫助吞嚥困難的人士。當年鮮有人知言語治療師能幫助吞嚥困難人士，陳寶莉除了找來前同事、「宣傳達人」盧炳松幫手宣傳言語治療，也因緣際會認識了香港老年學會會長、老人科專科醫生梁萬福。盧、梁在活動中擔任義工，3人首次合作。不過，近年中國大陸不許沒有內地註冊的NGO提供服務，而負責吞嚥障礙服務的主管不幸逝世，恩橡轉型開展長幼跨代共融（Anchor Children with Elderly，簡稱ACE）服務。

其中一個服務是「ACE長幼學堂」，把安老院與附近學校聯繫起來，舉辦定期活動，「每個學期最少6次、最多10次活動」，陳寶莉表示，長者和小孩一對一配對，每次同一拍檔，一起種菜、畫畫……疫情前學生可到安老服務機構探訪，也有長者走進校園。「長者很開心！有人說離開學校後就沒有回去過，有些雖每天送孫兒上學，但沒有踏足校園，現在就好威！可以一起與孫兒『上學』。」

小朋友一言一行融化婆婆

把老人和小朋友接連起來，產生意想不到的化學作用。陳寶莉把一個個動人故事娓娓道來。

有一次，在安老院舉辦課堂，導師跟其中一名婆婆說：「快開始上課，你過來這邊坐吧。」婆婆不理會，導師又再勸她，婆婆怒道：「信不信我殺了你！」導師見婆婆心情很差就放棄了。可是，當小朋友來到對婆婆嚷着：「婆婆，我來了！」又拿出紙巾為婆婆抹汗，婆婆立刻「軟化」，然後他們一起上課製作扇子，婆婆煩悶心情一掃而空。很喜歡小孩的陳寶莉笑着說，小朋友能夠令長者開心，只要笑一笑，就把長者的心情和想法都完全改變！

另一個活動，一名小學生教長者寫自己的英文名，小學生問伯伯的英文名是什麼，伯伯說他沒有英文名。陳寶莉提議小學生為伯伯取英文名，「他很有耐性地問『你想要Tom、Samuel，還是Timothy？』」伯伯選了一個，十分高興。一個簡單故事，陳寶莉感受很深，「名字是代表身分，有人為伯伯取名字，令他覺得自己有價值。這對別人來說，可能覺得是小事，但對伯伯、婆婆來說是大事」。

不過，要小朋友學懂與長者溝通，也不是容易事。為此，恩橡設計了一系列圖書（ACE Book），以節日、食物和玩樂為主題，設計問答、遊戲和故事，幫助小朋友和老友記打開話匣子。「你最喜歡吃什麼？」「你最喜歡什麼顏色？」「有什麼令你今天大笑？」陳寶莉說，即使自己的親人，也未必有人問過長者喜歡什麼，當有人對自己喜好感到興趣，專心地提問，就會感到被尊重，感到快樂；而小朋友也學懂了與家中長輩溝通。

派智能表 助長者建健康生活

恩橡還有很多大計。當中ACE跨代藝術，長幼攜手在紙巾套、布袋、葵扇上畫畫，再把成品送到安老院，傳遞愛意；2023年將會合作設計搖鼓，計劃成品讓小朋友和老友記一起載歌載舞。

陳寶莉還打算推廣長者用智能手表。介紹這計劃前，她先瞄一瞄盧炳松和梁萬福的手表，自豪地舉起自己的手說：「我和梁醫生都戴智能手表，BC（盧炳松）你老土啦！」她表示，戴了智能手表後，監察每天步數、運動量，令自己活得更健康。因此，恩橡找來電訊商、教育大學等機構合作，教導長者使用智能手表。先導計劃派發120隻智能手表，融合講座、運動和比賽等活動，鼓勵社區上的長者建立健康生活習慣。「香港政府希望居家安老，其實很需要一些方法，讓長者保持活躍，可以快樂、健康地老去，那就毋須去老人院。」

陳寶莉說，自己愈老愈健康，現時除了忙於恩橡的工作，還擔當領展獨立非執行董事、貝克•麥堅時國際律師事務所全球退休合伙人委員會主席的職務，相當忙碌，但她堅持每天運動，熱愛行山的她，今個夏天更和家人去挪威遠足，她高興大呼「我比以前fit很多」！她慨嘆，以前很多同事都害怕退休，「因為工作是他們的身分」，因此她希望以身作則，告訴大家，只要好好計劃，找到熱愛又有意義的目標，人生下半場可以比上半場更精彩，「退休沒什麼可怕」！

文：李欣敏

編輯：朱建勳

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