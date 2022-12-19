姿錯能改：拍張側面照 檢查有無烏龜頸

所謂「烏龜頸」，醫學上稱為頸椎前傾，上頸椎處於伸長，而下頸椎處於屈曲的狀况，伴隨圓肩及駝背，耳珠在肩膀前方，側面看起來像烏龜探頭。找個朋友拍張側面照，便能得知自己有沒有烏龜頸。

嚴重頸椎前傾 拿碗都無力

烏龜頸雖然未必會引起痛楚，但必定會減少頸椎的活動幅度。當頸椎長期向前屈，頸部旋轉及伸展幅度會大大受限。大家嘗試向左右兩邊及天花望望，然後擺出烏龜頸的姿勢，重複以上動作，比較一下有什麼分別。我有一個朋友長期慣性烏龜頸，結果考車牌路試時因頸部旋轉幅度不足，導致回頭望鏡察看交通的動作不明顯，被考官判定不及格，真是十分可惜！

長期烏龜頸，超過痛楚臨界點，便會引起痛症。在烏龜頸的狀態下，一部分關節卡實無法活動，另一部分關節則過度使用，這些關節軟骨會較容易耗損，繼而退化及骨刺增生。患者輕則感到頸部活動幅度減小、不順暢及有響聲；嚴重會有椎間管狹窄問題，如果神經線被卡壓，有可能出現手麻痹、上肢無力等徵狀，如沒有力量拿起碗吃飯、無法拿穩細小物件，更會影響睡眠，嚴重困擾患者生活。

阻血液上腦 抬頭即頭暈

除了關節受影響，烏龜頸亦會導致肩頸肌肉繃緊。頭部約有一個大西瓜的重量，當頭部前傾，肩頸肌肉需要受力穩定頭部。如果肌肉長期受力，會在肩膊及頸後形成痠痛的壓痛點，甚至牽連頭頸筋膜，有可能形成頭痛。另外，頸椎附近肌肉繃緊，也有可能收窄血管在頸椎通過的空間，影響腦部血液供應而頭暈。曾有一名求診者，上班時輕微抬頭看投影幕，不到3分鐘便感到頭暈，無法專心開會。當放鬆了頸部肌肉後，情况便慢慢緩解。

烏龜頸的形成，與現代生活息息相關，常見於低頭族、長期對電腦工作的人及職業司機。治療烏龜頸帶來的不適，需要處理患者過緊的肌肉，例如胸鎖乳突肌、枕下肌群，並鍛煉弱化的肌肉，如深層頸屈肌，亦要教導患者對頸部的本體感覺，建立良好的使用手機及電腦習慣。

香港中華基督教青年會有為頸痛而設的物理治療評估服務，詳情可閱https://bit.ly/3UfmxZA或致電2783 3616查詢。

文：方杰（香港中華基督教青年會註冊物理治療師）