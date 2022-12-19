煮得smart：可可夾心蛋糕 健康「營」聖誕

根據美國農業部營養資料庫（USDA FoodData Central）顯示，每100克黑朱古力含約550至600千卡，而每100克牛奶朱古力及白朱古力，分別含約530千卡及540千卡，其實熱量差別不大。

可可粉減脂 保留朱古力營養

朱古力中的抗氧化營養素主要為黃烷醇（flavanols），大多源自可可漿中的可可固體。黃烷醇有助保持心血管健康，抑制體內產生的自由基，同時具抗炎功效。此外，吃朱古力也有助大腦釋放令人產生興奮感覺及穩定情緒的苯乙胺。不過，朱古力始終脂肪含量高，又或在後製時加入不少糖分，一片10克黑朱古力含約55至60千卡，熱量已超過1/4碗白飯，所以我們仍然需要注意食用分量。

可可粉又如何？它是從可可豆經過發酵、乾枯及烤烘提取而成。可可豆被壓至可可碎，打磨直至變成可可漿（包括可可固體和可可脂），經提取可可脂後，剩餘乾物就被磨成粉末，最後成為可可粉。可可粉可算是可可豆的精華，因為可可固體才含有抗氧化成分黃烷醇，亦是「朱古力味」來源，可可脂中則不存在這些成分。

可可粉脂肪含量不高，亦有更多其他礦物質，例如鎂、鐵及鉀，適量食用有助放鬆肌肉及降低血壓。

香芒可可夾心乳酪蛋糕

蛋糕材料（2至3人分量）：

多用途麵粉60克、純可可粉20克、梳打粉3/4茶匙、鹽1/4茶匙、雞蛋2隻、糖60克、芥花籽油25克 、檸檬汁少許

餡料材料：

乳酪1杯、芒果（去皮起肉）1至2個

做法 :

1.預熱焗爐至160℃，焗盤放牛油紙

2.高速打發雞蛋，逐漸加入糖及打至奶白色，加入芥花籽油

3.將多用途麵粉、純可可粉、梳打粉、鹽混合並過篩，加入蛋漿內，再加入檸檬汁

4.均勻將蛋糕漿倒入焗盤內約5毫米高，焗12分鐘

5.待涼約10分鐘，將可可蛋糕切成約8×6厘米蛋糕片

6.將乳酪和芒果粒混合鋪上蛋糕，重複2至3層高（圖），冷凍後即成

營養師貼士

1.朱古力大多高脂高糖，改用純可可粉可減低脂肪及糖含量

2.用乳酪代替奶油，含有鈣質又較低脂

想認識更多營養資訊，可瀏覽社區營養服務網頁：www.ucn.org.hk。

文：羅曼詩（基督教聯合那打素社康服務社區營養服務註冊營養師）