ways of seeing：繪本畫出苦與甜 領養家庭 不再「隱形」

研究不多的領養家庭

研究透過質性研究訪問了14個領養家庭、23名父母、13名小朋友，希望知道他們的家庭生活，領養家庭在香港的難處、挑戰，獲得什麼支援，他們又如何理解家庭、血緣、關係等概念。「我個人一個私心是，我也好想知道其他領養家庭的家庭生活如何，像找人傾吓偈、了解吓。」陳潔華（Anita）有一個14歲的兒子，是領養的。碰巧有天她在教大咖啡店與郭勤（Diana）聊天，發現原來兩人都是領養媽媽，Diana有一個17歲女兒，「我們聊了一會就發現，似乎沒有什麼研究講香港領養的情况」。最近有關香港領養情况研究已是2001年，即使其他有關香港家庭普遍情况的研究，也不包括領養家庭。「無論是埋怨，還是政府各樣嘢，領養家庭好像是一個missing的東西，沒有這個選項，好像他們不存在。」

「好多人問我第一個問題，就是領養家庭跟我們（一般家庭）有什麼唔同。」Anita感覺大眾對領養孩子的印象比較負面，例如覺得小朋友很可憐、覺得小朋友有家庭問題、覺得小朋友容易有行為問題，「人們成日放大我們的不同，那種不同裏面其實還有一個意思，不只是不同，還覺得領養家庭是不夠好」。領養孩子最大的不同，就是有兩個爸爸和兩個媽媽，但不代表會特別差或者特別好。

「以為」孩子會介意身分

Diana在女兒小時候就告訴她有另一個爸爸和媽媽，帶她回領養機構探望照顧過她的姨姨。「她小學三四年班，已經不停問我『媽媽是什麼模樣的呀，我發夢會見到親生媽媽，她一定靚過你，她應該溫柔過你，不會好像你這樣成日叫我讀書』。」但聽到女兒比較自己和親生媽媽，Diana不覺得難過，「我話你靚過我，你阿媽一定靚過我㗎，所以is ok」。她明白女兒有尋根的需要，「我又覺得好開心喎，她有這個需要，她亦表達到出來」。她在美國修讀社工碩士時，曾研究領養亞洲小朋友的美國家庭，父母會教育孩子有關原生國家的文化，「他們都給我好深刻的印象，尋根是好重要，如果他們的父母可以讓他們接觸到自己的文化，明白自己的原生家庭，對他們是一個好重要的歷程」。她和女兒也約好當女兒18歲，就一起去尋根。

不過，並非每個小朋友都對原生家庭充滿好奇，Anita的兒子從小到大也沒有提起原生家庭，當Anita問他想不想知道更多時也不感興趣。她們訪問的領養家長也擔心孩子會介意自己的領養身分，「家長教小朋友的時候，他們自己都會想，小朋友會不會受傷呢，會不會覺得媽媽不愛你、爸爸不愛你，所以咁嚴呢」。其實，小朋友儘管會抱怨爸媽不讓他看電視、督促做功課，卻從未如此想過，「我們問你會不會好不開心，他們說都不是呀，爸媽只是為我好，他們自己都識咁講」。

困難源自社會看法

領養家庭與一般家庭有不同，但不等於困難，「困難其實不直接源於他們的家庭模式，而是社會如何react或者interpret他們」。領養家庭最初面對的困難，就是迎接新孩子。有別於一般媽媽有14星期的法定產假，領養父母沒有「領養假」，只能自行請假準備孩子所需，但他們迎接的可能也是一個需要眠乾睡濕照顧的新生兒，或年紀較大、需更長時間培養關係的孩子。「唯一一個case是，她的機構好支援領養家庭，結果她放三個月假，她說這三個月和小朋友的關係建立得很好，她好開心，無乜困難。」社會配套沒有足夠支援，令領養父母筋疲力盡，「我們覺得這是政策上製造的困難，因為沒有recognise領養家庭，甚至可以說是歧視他們」。

受訪領養家庭分享的另一挑戰，是孩子有特殊教育需要（SEN）。他們訪問的13個孩子中，8個有SEN，Anita和Diana的孩子都是SEN學童。他們訪問的領養家長多數沒有親生孩子，心中已留下一個遺憾，「他們面對另外一個loss就是，諗住有一個小朋友返屋企好開心啦，點知要面對另一個挑戰」。Diana也有同樣經歷，「BB的時候看不到的嘛，通常到識行識走、識講嘢才發覺，或者做功課時，點解我要面對的挑戰會這麼大呢？」

「家庭可以好多元」 社工教師未必懂

無論對領養父母，還是一般家庭，這都是突如其來的挑戰，尤其是10年前香港有關SEN的資訊不多，服務排隊時間長，Anita回憶當時找資源時焦頭爛額，而這不是領養家庭獨有的挑戰，而是SEN家庭的普遍困難。

社會對領養家庭的認識也不足，「受訪家庭說帶小朋友去見輔導員時，提到孩子是領養， 輔導員就『吓』、沉默，連專業人士也不是好prepare去處理你是領養家庭」。Anita也聽過領養家庭分享，學校上課教小朋友做家庭樹，當他們跟老師提起孩子是領養時，老師也不懂反應。「有些老師就說『好，我會處理領養這個概念，我嘗試講講領養貓狗』，家長就『吓』，心想我領養小朋友跟領養貓狗好似係兩樣嘢嚟㗎喎。」

學校功課假設每個人的家庭都可以用簡單一個爸爸、一個媽媽的家庭樹或族譜表達，但家庭其實有更多可能，「無論社工或香港的師訓，我覺得對於家庭多元的思考都好少，我們的功課仍然是畫family tree，假設是一爸一媽，其實可以不是的呀」，可以有兩個爸爸媽媽，可以只有一個爸爸或媽媽，可以有兩個爸爸，主要照顧人可以是外公外婆。這也促使Anita和Diana希望推出繪本，令大眾意識到多元家庭的觀念。

生活無不同 「亦無話偉唔偉大」

繪本中寫出領養小朋友的心聲，小朋友都清楚自己什麼時候來到這個家。有小朋友說平時喜歡跟家人玩啤牌、不喜歡爸爸批評她吃東西慢；爸媽會把他的錢存進銀行；不喜歡媽媽嘮叨催他做功課；不見東西第一時間找媽媽……你會發現這些生活片段十分平常，就像你和我的小時候。Anita說這正是領養家庭的真實日常，領養家庭和一般家庭沒有什麼分別。「邊個家庭不會有父母嘮叨，『做功課啦、食嘢快啲啦、唔好成日睇電視』，但關心可能有好多種，他們鍾意跟父母做的活動其實都是一起看電視、打機、食嘢。」

人們經常放大我們和他者的不同，作為領養媽媽，Anita說社會對領養家長的觀感，不是覺得領養家長很渴望有孩子，就是覺得他們愛心爆棚，很偉大。「我好驚別人說我偉大，其實偉大呢，我都係返屋企，都要洗碗、煮飯、追功課，無話偉唔偉大，不用畀個光環我。」Diana說，她們都只是擔任一個媽媽的角色，同樣面對迎接新孩子的緊張，同樣在發現孩子有SEN後徬徨，同樣要煩惱孩子反叛期不聽話態度差。Anita說：「我想對所有被marginalised的人來說，他們不只是想人看到他們的不同，或者不只是以為一係hero一係victim，其實我們好多時候跟一般人，生活上好多都相同。」

好家庭在於付出 不在形式

有人說「生仔要考牌」，那相比意外懷孕，領養家庭經過深思熟慮，又通過不同門檻才能領養孩子，會否更能為小朋友提供更好的家庭生活、更融合的家庭關係？「家庭關係好複雜，不是以某種形式的家庭出現，就一定是好，而是回歸如何經營你的日常，如何經營你的關係。」Anita說重點是維繫家庭的心。一般媽媽激氣時會說句「生嚿叉燒都好過生你」，領養家長面對挫敗時也會掙扎，懷疑自己是否做錯決定，也有受訪領養家長考慮過放棄，「有家長分享說會提自己，我們有commitment，會問自己初心是什麼，我初心就是希望給孩子一個快樂的家庭」。

領養的意義是什麼？家庭的意義又是什麼？跟大多數沒有親生子女的家長不同，Anita和Diana在領養前，各自有一個女兒和兒子，但她們都相信家庭的意義不應被血緣限制，不被組合定義，而是家庭成員如何付出、如何明白彼此。有領養家庭會留下和小朋友經歷過的每一張戲飛、機票、遊樂園入場券，製作成精美的相簿，Anita笑說自己完全被比下去，「發覺好唔掂呀自己，比起他們我什麼都無做，但我同個仔關係都ok呀」。

如何表達愛與愛心沒有固定方程式，重點是讓家庭成員能在安全的空間表達心聲，就算打打鬧鬧，關係也充滿愛。除了愛、關心、安全、接納，Anita說家長和孩子也需要互相理解對方，願意每人讓一步。「我覺得領養過程是功課，是學習、謙卑、放下自我的經驗，尤其是我有一個女，去到阿仔，其實好多嘢都要重新去諗，原來好多嘢都不同。」

有人說被領養的孩子很幸運，但Diana說家長也很幸運，孩子拓闊了他們對世界的看法，「我自己基因裏面沒有creativity，我們家都沒有，但我個女係好creative，她跳舞、唱歌方面啟發了我們」，豐富了她的人生，豐富了她的家庭。

文˙ 朱琳琳

{ 圖 } 片段截圖、資料圖片

{ 美術 } 劉若基

{ 編輯 }利永倫

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