無定向學堂：同野草say個hi 連結獨一無二社區

以植物為媒介 重新認識社區

香港賽馬會社區資助計劃「創不同」學院早前與藝術家夫婦程展緯和張薇合作，舉辦活動「記一野草名字，準備一個再見」，帶參加者到大埔社區認識野草，細心觀察不同種類的野草，記下野草的名字，也將野草連結自己想念的朋友。活動以植物為主題，「創不同」協作策劃人樊樂怡希望參加者能以植物為媒介，了解社區，「希望大家透過藝術性的過程，可以有一些新的角度看自己的社區，譬如認得野草之後，你行街的體驗也不同了，開始關心周圍的環境、人」。

程展緯和張薇過去也試過帶人認識社區裏的野草，發現不少香港人都對野草有好奇心。張薇想起一次，當一群人圍着草叢分辨野草時，「隔籬住宅的保安姨姨就走過來說：『我鄉下都有這種草呀』，大家就開始分享對這種植物的認識」。程展緯形容野草像中介，連繫社區，「原來對於年輕人來說是一些冷知識的東西，對於年長的人來說是常識，兩件事走埋一齊是很有趣的事」。這次再以野草為題，他想能以野草回應社區，「野草在社區上，究竟可以有一種什麼想像的關係，如果我們做社區藝術或者社區活動，究竟我們現在的社區需要什麼？」

離散潮下 社區需情感空間

程展緯和張薇相信，社區需要情感空間去處理香港人面臨的離別。他們送別不少朋友，女兒也經常面臨離別，今天是某某同學的最後一天，明天又到某某老師離開。除了補救人才流失，情感上的空虛、失落、不捨、創傷，又如何補救？程展緯說看野草像一個安心、舒服的情感空間，能讓人放置情感。張薇形容這是一個治癒的過程。「以前我會覺得這好像我的一個秘密，因為好難看到野草開花，就算開花，一般人也不會留意到野草好鮮艷、好靚的佛焰苞，或者好有特色的花，所以我看到它會好興奮，每一次經過我就望吓，跟野草打個招呼。」

設計「草語」 傳達思念

在活動中，程展緯和張薇邀請參加者寫生，細心觀察野草的形狀、特徵，並將野草的特徵連結自己懷念的人，以野草代表自己的思念，設計一句「草語」。「透過草語的創作，透過寫朋友的特徵，寫生的時候，將自己的懷念、擺在心中的一些事表達出來，表達了就有釋懷和療癒的效果。」再見野草，就像重遇朋友，「因為野草很有趣，有人會清掉它，但有天它又會再出現，所以這個再見是一種練習，你要準備再見，你要等待，你不知道它何時會再出現，但你在某個地方可能又會再見到它」。程展緯說人與野草的關係，很切合現時香港人的需要，練習準備再見、期待再見的需要。程展緯形容每次再見，都有種小確幸的感覺。

將野草串連想念的人，野草有了故事和關係，人就能牢牢記着野草的名字和特徵。程展緯分享一個關於葉下珠的故事，葉下珠的葉底藏了串串小珠，像脹卜卜、可愛的臉龐，「有參加者畫了一株葉下珠，去紀念一個早逝的朋友，草語是『要保持可愛』，你看完故事、看過那張畫，再去認識葉下珠，我到現在都記得」。

大埔的草 中環找不到

這次介紹的大部分野草你可能在社區見過，例如夜香牛、一點紅都是市區、住宅區常見的野草。野草四處都有，但因應不同地區的氣候、土壤的差異，不同地區的野草種類都略有不同。例如你能夠在大埔找到雞屎藤，但中環、北角就不見其影蹤；相反大埔找不到的馬屎莧，在小西灣一間學校卻遍地都是。大埔的野草和北角不同，北角的又和小西灣不同，程展緯說這也是野草的特色，「我們覺得野草特別在於，這個地方才會有這些野草的混雜，掉轉來看，原來從野草的組合就可以辨認一個地方」。

因為這是香港的草，我們確實知道，這裏是香港。「你去到英國，你一定看不到這些野草，整個組合完全不同，你看到的草地不是這種草。」程展緯說，他和張薇暫時都不打算離開香港，他想更了解這個城市，加強自己和這個城市的連繫，「例如你辨認最細差微的小草，那種質感、仔細度，如果你用這個方法繼續看社區，其實好內在化這個地方是我的」。他又說：「可能好多挫敗，令到你覺得這個地方不是屬於你的，不關你事了，有點陌生了。」但這個地方仍然繼續存在，這裏的人仍然繼續生活，這裏的草仍然繼續生長，「我們如何連結這個地方，就是去認識它，我們認識了這個地方的事，你連野草都辨識到，就有種社區味，有種社區連結。」

以生命力 宣示主權

世界再變，野草始終頑強地留在原地。張薇說：「野草不在乎這個地方屬於誰，它像是說：『我就是生活在這裏，這就是我的地方，你不容納我，你拔走我，但我又會在旁邊生番出來，你再除草除走我，可能過一排我就會在外面再生。」就算將花槽填滿石屎，野草都能從縫隙絕處逢生，像在以生命力宣示主權，「不是由你來界定我，是我界定我自己的地方」。

認識野草

【夜香牛】

葉：互生，有柄，倒卵形／倒披針形，淺鋸齒

花：頭狀花紫紅色

果：具降傘狀白色冠毛，聚合成球狀

形態：莖直立，花多，長在枝頂

【一點紅】

葉：葉背帶紫色，葉形多變，下部葉具柄、卵形；上部葉無柄，抱莖，羽狀分裂，葉緣粗鋸齒

花：頭狀花筒形，紫紅色，單生於枝頂

果：具降傘狀白色冠毛，聚合成球狀

形態：全株粉綠色，莖葉背光處呈紫色，一點紅花獨立顯眼

夜香牛與一點紅比較：

若只觀察花果，容易混淆。一般而言，一點紅的花、果體型較夜香牛大，數量則較少。兩者葉形、植株形態差異大。

【土半夏】

葉：4至8片，基生，長戟形或心狀箭形，全綠

花：佛焰苞（管部綠色、簷部及柱狀附屬體紫色）

果：極小

形態：單株、葉根生，可達20厘米

【海金沙】

葉：羽狀或掌狀分裂，裂片不規則，孢子葉葉底有孢子囊鱗片狀

花：無花

果：以孢子繁殖

形態：多年生攀援常綠草本蕨類，葉纏繞狀，葉軸可無限生長

【雞屎藤】

葉：對生、長橢圓狀披針形至橢圓狀卵形

花：花冠筒狀，外面白色、裏面粉紅色或暗紫色，有絨毛

果：圓形

形態：藤本、葉形由長披針至卵形、全株有如雞屎般氣味

【崩大碗】

葉：單葉互生，具長葉柄，圓腎形

莖：常呈紫紅色

花：繖形花序，細小

果：扁圓形，紅褐色

形態：葉形如崩了一塊的大碗，蔓延力強

【大飛揚】

葉：對生，長卵形橢圓，排列在莖左右

莖：斜上或直立，帶淡紅色或紫紅色

花：密集，生於葉腋

果：蒴果

形態：葉片排列像一對翅膀迎風展翅

文˙ 朱琳琳

{ 圖 } 受訪者提供

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao