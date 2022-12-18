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2022年12月18日星期日
漫畫連載
美斯的終局與南美的稻草
美斯美斯美斯
無名周記：ChatGPT：這篇稿 仍然是我寫的
同場加映：昔日的前衛，今日的老派3D浪漫——《阿凡達：水之道》
歷史角度：讀《英國檔案中的香港前途問題》
周日話題：《造夢大師》史匹堡X光機：給電影的情書
開門讀書：美國服裝的日本魂
圖文城市：「皇帝沒穿衣！」
Long D：（十三）送禮物
放心寫作：書寫夢
#19 讀者來信：與內在小孩和好
阿貓阿狗：#169 聖誕樹
誰人日記：回鄉
老少女之麻糬周記！
movie chic movie style：2022年回顧：新導演掀新浪潮
家明雜感：《阿凡達：水之道》神級動作，賞心悅目
影片簡評
單元連載：香港書29
星期日文學‧詩就是人生的批評：馬修．阿諾德二百周年紀念
{尋根達人}劉以達 發神經叫大夫出書講band史 方丈無樂不歡
讀食時光：碎朱古力曲奇 聖誕老人專屬點心
民間故宮：金牌陪月 獨門育兒心法
無定向學堂：同野草say個hi 連結獨一無二社區
ways of seeing：繪本畫出苦與甜 領養家庭 不再「隱形」
未來城市：回望活化計劃14載 永續發展最助保育
單元連載：香港書29
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【明報專訊】圖˙黃照達
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美斯的終局與南美的稻草
美斯美斯美斯
無名周記：ChatGPT：這篇稿 仍然是我寫的
同場加映：昔日的前衛，今日的老派3D浪漫——《阿凡達：水之道》
歷史角度：讀《英國檔案中的香港前途問題》
周日話題：《造夢大師》史匹堡X光機：給電影的情書
開門讀書：美國服裝的日本魂
圖文城市：「皇帝沒穿衣！」
Long D：（十三）送禮物
放心寫作：書寫夢
#19 讀者來信：與內在小孩和好
阿貓阿狗：#169 聖誕樹
誰人日記：回鄉
老少女之麻糬周記！
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家明雜感：《阿凡達：水之道》神級動作，賞心悅目
影片簡評
單元連載：香港書29
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{尋根達人}劉以達 發神經叫大夫出書講band史 方丈無樂不歡
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民間故宮：金牌陪月 獨門育兒心法
無定向學堂：同野草say個hi 連結獨一無二社區
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美斯美斯美斯
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無定向學堂：同野草say個hi 連結獨一無二社區
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未來城市：回望活化計劃14載 永續發展最助保育
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